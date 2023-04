Amici Serale 22, ecco il nome dell’eliminato della 6°puntata: spoiler

Amici di Maria De Filippi si appresta ad andare in onda con un’altra puntata del Serale, prevista per sabato 22 aprile su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni emerse nelle scorse ore, al ballottaggio per l’eliminazione sarebbero finiti il cantante Cricca, del team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo, e il ballerino Ramon Agnelli. della squadra Alessandra Celentano – Rudy Zerbi. Chi ha dovuto abbandonare la scuola più popolare d’Italia? L’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza, tramite una Story Instagram, ha reso noto che a dover fare i bagagli e lasciare il fortunato talent show sarebbe stato il danzatore. Quindi sarebbe stato Ramon a perdere la sfida decisiva per la permanenza nel programma.

Dunque a perdere pezzi sarebbe stato il team Cele-Zerby. Per quel che riguarda le altre anticipazioni della puntata, gli ospiti che sono stati ricevuti in studio sono il comico Enrico Brignano e una vecchia conoscenza del programma, vale a dire la cantante Gaia Gozzi, che ha colto l’occasione per presentare il suo nuovo singolo intitolato “Estasi”.

Sempre restando in tema anticipazioni di Amici, la prova TIM se l’è aggiudicata Angelina Mango. Da segnalare inoltre l’assenza in puntata di Benedetta Vari, la giovane danzatrice che balla assieme a Mattia Zenzola, La ballerina ha dovuto dare forfait a causa di una influenza.

Anticipazioni Serale: come è finito il guanto di sfida tra i professori di Amici

Per quel che invece riguarda il Guanto di sfida tra gli insegnanti, pare che non sia stato decretato alcun vincitore. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno danzato sulle note di un medley anni ’70, con la ballerina che ha cominciato la coreografia appesa ad una palla da disco.

Arisa ha intonato invece “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston, cantanto sopra un cubo, mentre Todaro danzava con il corpo di ballo dei professionisti della scuola. Zerbi e Celentano hanno invece sfoderati un medley della indimenticata Carrà, con la Maestra vestita da Raffaella e Rudy da Pedro. Alla fine, c’è stato un pareggio che non ha scontentato nessuno.