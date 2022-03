Amici Serale 2022: ecco la giuria ufficiale e le soprese Belen e Mengoni

Amici di Maria De Filippi entra nel vivo: da sabato 19 marzo inizierà il Serale, la fase più attesa del talent show di Canale Cinque. Tutti i tasselli dell’organigramma della trasmissione hanno trovato una collocazione ben definita. Le squadre sono state ultimate e gli allievi “spartiti”. Decisa anche la giuria ufficiale e scelti pure alcuni volti noti, vale a dire i super ospiti, che sbarcheranno di volta in volta nel programma, in prime time. A tracciare il quadro completo della situazione ci ha pensato Chi Magazine.

Per quel che riguarda la giuria, confermate le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi: Maria De Filippi, fedele al motto “squadra che vince non si cambia, ha riconfermato in blocco i tre volti della stagione precedente. Dunque, rivedremo i frizzanti Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. La conduttrice pavese ha così optato per “l’usato sicuro” senza operare alcun stravolgimento, alla luce anche dei brillanti ascolti dell’edizione serale del 2021.

Capitolo super ospiti: Chi Magazine assicura che ci saranno Elisa, Marco Mengoni e Irama. A loro dovrebbero aggiungersi altri volti legati, per esperienze del passato, al talent show, come ad esempio Emma Marrone ed Elodie, oltreché Sangiovanni ed Elena D’Amario. Non c’è nulla di deciso su tale fronte, ma è quasi certo che Maria, come ha sempre fatto, darà spazio ai sui “figli artistici”. C’è poi la suggestione Belen Rodriguez: a dir la verità più di una suggestione. Non sono poche le probabilità di vedere la showgirl argentina in studio..

Laddove la modella dovesse sbarcare in una delle puntate del talent, naturalmente i riflettori saranno immediatamente puntati su Stefano De Martino. I due ex coniugi stanno infatti vivendo l’ennesimo ritorno di fiamma e il gossip li sta braccando. Chissà che proprio il palco di Amici, che tra l’altro è il posto in cui nacque la loro love story, non faccia da sfondo all’annuncio ufficiale del ritorno in love.

Amici Serale 2022: le squadre

Tutto pronto per quel che riguarda le squadre: niente più spazio ai coach, come è avvenuto in varie edizioni, quest’anno saranno i professori a indicare la strada ai loro rispettivi allievi. Questi i team ai nastri di partenza: