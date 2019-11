Amici 19, i segreti di Maria de Filippi svelati dai professori

Amici, a tu per tu con i professori che rivelano i segreti di Maria de Filippi

La diciannovesima edizione di Amici è appena partita e al timone c’è sempre lei: l’inossidabile Maria de Filippi, la Queen Mary della televisione italiana. L’essenza stessa di Amici da quasi vent’anni è lei che tutto controlla, tutto organizza in maniera perfetta. La sua precisione maniacale per il lavoro è cosa nota ed è proprio questo il segreto della longevità del talent show di Amici. Queen Mary osserva tutto, capta ogni segnale che arriva dalla produzione e soprattutto dai ragazzi. Conosce le loro storie in maniera approfondita e li coccola in una maniera che non è stucchevole ma che li sprona a mettersi in gioco nel ricercare la loro strada di artisti. Sarà per questo che è amatissima da tutti i concorrenti di tutte le edizioni. Ma non solo: anche i professori che lavorano nella scuola di Amici hanno una stima infinita di Maria e la reputano una fuoriclasse. Ma quale sarà il suo segreto?

Amici, la differenza la fa Maria e la sua organizzazione del lavoro

In una recente intervista su Chi i professori della scuola hanno raccontato le loro emozioni ai nastri di partenza di quest’avventura. E le parole per Maria sono state di stima, rispetto e grande affetto. Alessandra Celentano, la cattiva del gruppo, ha infatti dichiarato: “Io con i ragazzi sarò sempre inflessibile, rigorosa e severa. Questo lo avete capito. L’essenza di Amici per noi professori è Maria. Senza di lei non esisterebbe la trasmissione. Il suo modo di lavorare è totalizzante. Anche quando non c’è, lei c’è. Dote difficile da spiegare ma veritiera. Non le sfugge nulla ed è attenta e sempre preparata da diciannove anni. Io la chiamo il Grande Capo”. Anche perché Maria è una delle poche che riesce a tenere testa alla Celentano quando la sua severità prende il sopravvento sul programma.

Amici, tutti i professionisti sono con Maria de Filippi

I giudizi su Maria sono tutti lusinghieri. Per Rudy Zerbi:”Maria è la nostra vera, grande differenza” mentre la maestra di ballo Veronica Peparini ha dichiarato:“Maria è la forza, la credibilità di questo marchio, nonostante dentro ci siamo anche noi professionisti. Lei è la luce accesa della trasmissione”. E allora adesso che le luci si sono accese e la stella polare della trasmissione è alta sul nel cielo, non resta altro che guardare la diciannovesima edizione di Amici per scoprire il vincitore.