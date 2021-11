Amici, scontro di fuoco Todaro-Celentano: prima ballano, poi feroce lite

La bachata di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici 21 è stato il tocco in più della puntata del 14 novembre 2021. Peccato che poco dopo i due professori si siano letteralmente massacrati! C’è stato un primo confronto quando Carola ha ballato un tango con Umberto Gaudino, dimostrando secondo la Celentano di essere versatile e di saper fare tutto. Di tutt’altro avviso sono Raimondo Todaro e Veronica Peparini, secondo cui quella coreografia era molto facile e quindi alla portata della ballerina. Al contrario delle prove che la Celentano assegna agli altri, sempre molto complicate per chi non ha una base di classico. Detta in breve ha assegnato una coreografia semplice a Carola, che non ha una base di latino-americano, ma a Dario ha chiesto il Don Chisciotte.

Le coreografie di latino a Carola erano due, perché è esploso il caos quando c’è stato il passo a due tra Carola e Mattia. E solo venti minuti prima, come sottolineato da Maria De Filippi, c’è stata la divertente bachata. Todaro e Celentano hanno ballato insieme ad Amici 21 e hanno fatto scintille! “Mi voglio strusciare con la Celentano. Vieni che ti faccio sentire il latino!”, ha detto ironicamente Raimondo chiedendo una bachata. La maestra Alessandra in un primo momento ha declinato l’invito, poi si è lasciata andare ed è stata anche molto brava. L’altro ha scaldato ancor di più il pubblico: “Mo mi struscio, vieni qua!”, ha detto alla Celentano.

Il pubblico ha accompagnato la bachata tra Todaro e la Celentano ad Amici con applausi e urla. Rudy Zerbi ha commentato così: “Sembrava una prima volta!”. Insomma, i due insegnanti hanno divertito tutto lo studio prima di scontrarsi senza esclusione di colpi. La coreografia di latin show richiesta dalla Celentano non ha convinto per nulla Todaro, ma non per l’esibizione quanto per le parole della collega. La maestra infatti ha sostenuto di aver dimostrato che la sua ballerina sia in grado di fare tutto. Per Todaro così non è perché in quella coreografia c’erano pochissimi passi di rumba e alcuni anche eseguiti in modo sbagliato.

Sono volati paroloni tra i due insegnanti. Raimondo si è sentito toccare nel suo e ha difeso la sua disciplina così come la Celentano difende la danza classica. Per questo ha messo in evidenza tutti gli errori di Carola e anche il fatto che c’erano pochi otto di rumba, insomma tanto show e poco latin. Quindi ha detto alla Celentano:

“Far passare che Carola ha fatto un compito di latino… Questo non è latino. […] Questo non è latin show, questo è traslochi. C’erano due passi di latino e in uno era fuori tempo. Non mi devi venire a dire che questo è latin show. Non ti devi permettere proprio, io non mi metto a parlare del Don Chisciotte. Vuoi far passare che oggi Carola è uscita dal suo contesto e ha fatto latino? No. Carola oggi ha fatto traslochi”

La Celentano ha detto che era un primo approccio al latino e che non era un pezzo di latino-americano, ma di latin show. Raimondo era un fiume in piena contro la Celentano:

“Tu devi avere l’umiltà di capire che ogni tanto la fai fuori dal vasetto. Devi avere umiltà. Io non parlo di cose tecniche e del Don Chisciotte. Vuoi far passare il messaggio che i tuoi allievi fanno anche altro. Questo non è altro, questo non è niente. Siccome è il mio mestiere io lo dico ad alta voce”

Todaro definisce “disonesta” la Celentano, che non ci sta: “Non lo accetto”

Alessandra ha replicato dicendo di non aver parlato di tecnica latina e di essersi appoggiata per questo a Umberto. Non aveva intenzione di toccare il mestiere di Todaro, che intanto ha precisato di non voler criticare il lavoro di Umberto ma la richiesta furba della Celentano. Una strategia che il nuovo professore aveva già evidenziato, ma stavolta la Celentano ha reagito male:

“Non lo accetto. Tu non ti devi permettere. Io sono onesta e corretta. No Maria, no no. Io queste cose non le permetto. Che lui dica che non sono onesta, no. Non mi interessa”

A Todaro poco è importato che il suo giudizio non venisse accettato dalla collega e ha proseguito nel definirla furba. Secondo lui Alessandra voleva far credere al pubblico di aver messo in difficoltà Carola, ma non è così. Maria ha provato a calmare i toni evidenziando che entrambi hanno una forte passione per il loro lavoro e questo li porta a difenderlo, questo fa onore a entrambi. Dall’altra parte ha ricordato che solo poco prima avevano ballato insieme. Non è servito, lo scontro tra Todaro e Alessandra è andato avanti ed entrambi hanno continuato a ripetere il loro pensiero. La Celentano ha vissuto il “disonesta” come un’offesa, ma Raimondo non lo ha ritirato, anzi lo ha ribadito sottolineando di riferirsi a quella esibizione.

Umberto Gaudino, chiamato in studio, ha detto che in realtà la Celentano non ha chiesto di non inserire passi di latino nella coreografia, ma si era fatta spiegare la differenza tra latino-americano e latin show. Secondo Raimondo, però, Umberto non ha detto tutto per non andare contro la maestra e inoltre, sempre secondo lui, Gaudino avrebbe tolto i passi di rumba perché Carola sarebbe andata in difficoltà. C’erano solo molte prese e pochissimo latino secondo Todaro, insomma.