Amici 21, Todaro sbotta: “La Celentano sta esagerando”, e nota la strategia

Mentre è in corso la registrazione della settima puntata di Amici 21, nel daytime è andato in onda il preludio di uno scontro epico che potrebbe esserci domenica. Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: finora si sono battibeccati, sì, ma stavolta il nuovo acquisto della cattedra di danza ha alzato la voce. Lo ha fatto per difendere i suoi allievi, ma soprattutto ha fatto notare un particolare che forse in pochi avevano notato finora. Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Serena e Christian, una coreografia ricca di tecnica e di prese. In realtà il compito era per la ballerina, ma essendo un passo a due ci ha infilato dentro anche l’altro.

Serena e Christian non si sono opposti inizialmente al compito, fino a quando Christian ha ricevuto la busta rossa della sfida. Veronica Peparini ha messo in sfida Christian, infatti, per questo lui ha chiesto, dopo averlo provato, di rimandare il compito della Celentano. Questo non perché lo spaventasse la mole di lavoro, ma piuttosto il tempo che dovrebbe dedicare alla coreografia della maestra Alessandra. Insomma non voleva sottrarsi del tutto, ma chiedere di spostarlo per avere modo di concentrarsi sulla sfida questa settimana e poi sul compito.

La Celentano non ha accettato, per lei il compito non era rinviabile e quindi Christian e Serena si sono rassegnati. La ballerina, in realtà, non si è mai opposta. Chi invece ha deciso che Christian non lo farà è proprio Raimondo Todaro, che ha convocato i suoi due allievi per un confronto. Todaro ha chiesto di vedere insieme la coreografia del compito e ha iniziato a contare le prese; molte, in verità. Quindi ha sbottato: “La Cele sta un attimino esagerando”.

Senza alzare toni e voce, Raimondo ha spiegato che Christian non farà il compito della Celentano a prescindere dalla sfida. Il motivo? Innanzitutto c’è molta tecnica anche nelle prese, che bisogna saperle fare altrimenti si rischia di farsi male. E poi se il compito è per Serena, allora come partner la Celentano dovrebbe scegliere un allievo che secondo lei è bravissimo. “La deve fare Guido. Dice che è uno di quelli che fisicamente ha i requisiti che dice lei poi per una coreografia del genere mi chiama Christian”, ha spiegato Raimondo ai suoi allievi.

Todaro non vuole che Christian faccia il compito della Celentano: “In puntata a lei glielo spiego io. Siete miei allievi, deciderò io? Il confine tra essere buoni, rispettosi ed essere fessi è molto vicina la cosa”. Ma non è finita qui, perché nel corso del confronto ha invitato i due ballerini a una riflessione. E di conseguenza anche il pubblico avrà notato la stessa cosa: la strategia della Celentano, o presunta tale. Nelle puntate la sua ballerina Carola ha eseguito sempre coreografie di classico, mostrando quindi il suo talento. Si è messa in gioco anche nel latino, ma come partner quindi non era la sua esibizione. Christian ha fatto una volta o due l’hip hop, mentre Serena ha danzato una sola volta il modern, hanno detto. Quindi Todaro ha spiegato:

“Se Serena fa questa coreografia perfetto. Io cosa dovrei fare? Dovrei imporre a Carola di fare una coreografia di hip hop. Alla fine, tu fai quella coreografia e giustamente un minimo verrai criticata sulle cose che non riesci a fare. Dall’altra parte so bravi e so belli perché fanno venticinque giri. Guido gira e basta. Gli togli i giri, sta inguaiato”

Insomma, a Todaro questo atteggiamento della Celentano non piace: i suoi ballerini hanno ballato il loro mentre agli altri allievi assegna dei compiti, togliendo loro la possibilità di esibirsi nel proprio campo.