Amici, scontri: Lil Jolie in difficoltà. La classifica smonta due allievi

Primi accesi scontri nella Casetta di Amici 23, che vedono protagonista Lil Jolie. Quest’ultima, il cui vero nome è Angela, viene duramente criticata da alcuni suoi coinquilini: Mew, Matthew e Holy Francisco. A esporsi di più è Matteo, il quale fa notare che Lil non si è congratulata con Mew, che ha conquistato il primo posto nella classifica della puntata di domenica. In effetti, Angela non ha raggiunto il podio e questo l’ha innervosita parecchio.

“Ormai sappiamo che tipo è. Le voglio un bene dell’anima, però…”, dichiara Holy Francisco, in questo confronto dopo la scorsa puntata. A questo punto, Mew svela che Lil si è congratulata con lei solo quando Matthew le ha fatto notare che non l’aveva fatto. La cantante poi ammette di non provare chissà che simpatia nei confronti della collega:

“Mi ha detto ‘brava che sei arrivata prima’. No, non la digerisco. Ci sono troppe cose che mi infastidiscono. Le voglio bene perché la rispetto come artista e come persona, ma ci sono cose a cui do un peso. Se parlo già so che do fuori di testa, tanto vale che sto zitta e basta. Io appena potevo le facevo i complimenti quando arrivava prima. Lei, invece, è venuta da me perché Matthew le ha chiesto se me li avesse fatti, è tanto contorta”

Interviene ancora Matthew, che sembra proprio non sopportare i modi di fare di Lil Jolie. “Lei non si rende conto. Le rode che è arrivata sesta. Quando arrivava prima lei andava bene, ora no. Io le faccio il c**o”, afferma convinto il cantante. Dello stesso avviso è Holy Francisco, il quale ammette che l’inedito di Lil Jolie Follia “non è un pezzo forte, se ti fermi a sentirlo”. Anche Mida di unisce al coro.

Ma la lite con Angela scoppia quando si discute per una padella rimasta sporca nella cucina per ben tre giorni. Lil Jolie è alla ricerca del responsabile e dà vita a una sfuriata. Mida, Holden, Matthew e Holy la invitano più volte a calmarsi. Anche Gaia e Sofia le consigliano di mantenere la calma, anziché sbraitare per la Casetta.

Mew, Matthew e Holy preferiscono lasciare la cucina e chiudersi in una delle camere da letto. Qui la prima confessa di non aver mai voluto parlare per evitare le liti, ma ora sta faticando a restarsene in silenzio. In particolare, Mew ritiene che Lil Jolie dovrebbe essere l’ultima a parlare di ordine e pulizia, in quanto la loro stanza è in disordine per colpa sua.

Non solo, la cantante parla anche di capelli lasciati qua e là nel bagno proprio da Angela. Tornati in cucina, Matthew fa notare tutte queste cose a Lil, che appare in difficoltà. “Non è che se uno sbraita ha sempre ragione”, afferma Holy, sostenendo i suoi amici. A questo punto, Mew si sfoga su ciò che da tempo vorrebbe dirle riguardo la pulizia e l’ordine.

La situazione poi sembra tornare alla calma, con Angela che parla della questione con Kumo. “Fanno gruppo. Se qualcuno mi desse appoggio non farei così”, dichiara la cantante. Il ballerino, però, le consiglia di non urlare e di mantenere la calma, in quanto passa inevitabilmente dalla parte del torto.

Amici 23: il chiarimento tra Lil Jolie e Mew, la classifica smonta

Lil Jolie ad Amici 23 non trattiene le lacrime mentre si trova a lavorare con la sua vocal coach. Non solo, anche in sala relax scoppia a piangere e Mew nota tutto. Quest’ultima lascia perdere le incomprensioni e corre ad abbracciarla, per consolarla, con grande maturità. Dopo questo momento, Lil viene messa di fronte a quanto detto dai alcuni dei suoi coinquilini precedentemente.

Arriva così un piccolo chiarimento tra Mew e Lil Jolie. Subito dopo, Maria De Filippi si collega con la Casetta, svelando la classifica delle radio, che va a smontare le critiche fatte da Matthew e Holy sull’inedito Follia di Lil Jolie. I due cantanti si posizionano negli ultimi posti, mentre Angela arriva seconda.