Amici anticipazioni: sfide, nuovo ingresso e un retroscena tra le liti

Oggi, giovedì 26 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Come ogni settimana, la pagina esperta del talent show ‘Amici News‘ ha svelato le anticipazioni di ciò che i telespettatori potranno vedere in onda su Canale 5 domenica 29 ottobre, a partire dalle 14. Stando a quanto riportato, è stata una puntata molto movimentata, tra sospensioni, nuovi ingressi e scontri. Tra gli ospiti ci sono stati: Giorgia, chiamata per giudicare la gara di canto, e Davide Dato, convocato per la gara di ballo. Inoltre, Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari sono approdati in studio per cantare il loro nuovo singolo “Nightmares”.

Un nuovo ingresso

Prima di tutto, un nuovo alunno ha fatto il suo ingresso nella Scuola. Si tratta di Giovanni, un ballerino di latino voluto da Raimondo Todaro. Il giovane ha ballato “Despechà” con Francesca Tocca, conquistando il sì di Todaro, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Quest’ultimo, in realtà, non avrebbe fatto entrare il ragazzo, ma ha deciso di dargli una possibilità per il suo collega. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, invece, sono stati gli unici a votare no.

Todaro e Celentano: nuovo scontro e retroscena

Nuovo compito per Nicholas, che ha dovuto esibirsi in un passo a due con Georgie, dimostrato da Luca e Giulia Pauselli. La Celentano ha considerato l’esibizione un disastro, definendola una sciagura. Da lì, è partita l’ennesima discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Tuttavia, il ballerino ha rivelato che, in realtà, dietro le quinte è sempre vicino alla Maestra, dandole persino un bacio sul collo. Ad un certo punto, la Celentano si è fermata per tossire e il prof di latino le ha dato delle pacche sulla spalla. Al che, la Maestra ha confessato di non sopportarlo proprio perché è troppo fisico. Raimondo ha però rivelato che fuori dalle telecamere non si lamenta di queste attenzioni e ha continuato a scherzare sulla cosa.

I vincitori delle gare e le sfide

Come ogni puntata, si sono svolte le gare di canto e di ballo. Per quanto riguarda il canto, Mew si è aggiudicata il primo posto, seguita da Sarah e Holden. Ultimo Ezio, la cui maglia è stata sospesa dalla sua prof Anna Pettinelli. Per questo, il cantante ha dovuto abbandonare lo studio e fare ritorno solo in casetta. Al momento, il suo percorso nel talent show è in pausa e dovremo aspettare i prossimi giorni per scoprire la decisione di Anna Pettinelli. Inoltre, Mew, Petit, Matthew e Lil Jolie hanno presentato i loro inediti alle radio. Secondo la rappresentante di Radio Italia: Mew ha preso 8, Petit e Holden 7 mentre Matthew e Lil Jolie hanno preso 6.

Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, a vincere è stata Marisol. Secondo posto per Zumo e terzo per Gaia. Ultimo in classifica Simone, che il giudice ha considerato acerbo. Dopodiché, si è svolta una gara di ballo a tema, nella quale ognuno doveva realizzare una coreografia che raccontasse la propria vita. A sfidarsi sono stati Dustin, Gaia e Simone, con la vittoria del primo che ha parlato del suo viaggio dall’Australia all’Italia.

Infine, Mida ha finalmente affrontato la sua sfida contro MonnaElisa, riuscendo a vincere e riprendersi la maglia. La sfida di Holy Francisco, invece, è stata registrata a porte chiuse, dunque molto probabilmente non andrà in onda domenica, bensì la prossima settimana. Amici News ha poi rivelato delle chicche di gossip. A quanto pare, durante la pubblicità, Mew è andata a consolare Matthew dopo essere arrivato basso in classifica e tra i due è scattato un bacio. Delle talpe avrebbero inoltre visto anche Holy Francisco e Sarah scambiarsi un bacio.