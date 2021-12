Amici, sbarca Fedez: cosa farà. Annuncio con gaffe: “Che figura di m.”

Ennesimo colpaccio di Maria De Filippi che ad Amici avrà come ospite Fedez. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso rapper milanese con una serie di Instagram Stories. Il cantante non solo si esibirà dando delle dritte agli allievi della scuola, ma organizzerà anche una coreografia del suo brano ‘Sapore’ con i giovani danzatori. Nel far trapelare la news il marito di Chiara Ferragni ha pure commesso una gaffe. Quale? Lo ‘scivolone’ è stato proprio quello di dire che sbarcherà nel programma in quanto non è chiaro se Maria gli abbia dato l’ok per divulgare l’informazione.

Così Fedez su Instagram: “Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell’idea’. Ma cinque minuti dopo dite, ‘Ho detto una cag…ta’. Però ormai vi siete imbarcati e dovete fare quella cosa?”. Il cantante si è riferito all’ospitata che lo attende ad Amici: “La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m…”

Subito dopo aver annunciato la sua partecipazione alla trasmissione, il rapper milanese, spinto a riflettere da Chiara Ferragni, si è accorto di aver commesso forse un passo falso per aver parlato prima del tempo: “Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire“.

Difficile che ‘Queen Mary’ se la prenderà per lo spoiler di Fedez che, in fin dei conti, non ha fatto altro che rendere ulteriore pubblicità al talent show della rete ammiraglia del Biscione. Resta da capire in quale giorno ci sarà la sua ospitata, con tanto di coreografia e ballo di ‘Sapore’.

Fedez ad Amici di Maria De Filippi, Chiara Ferragni verso la co-conduzione dell’Eurovision 2022: la proposta della Rai

A proposito di The Ferragnez e tv, notizia dell’ultima ora è quella che vuole Chiara Ferragni in pole position per la co-conduzione su Rai Uno dell’Eurovision 2022, che quest’anno si terrà a Torino (l’evento tornerà in Italia dopo decenni, grazie al trionfo dei Maneskin nella scorsa edizione).

Secondo quanto riferito dal magazine Oggi, i vertici di Viale Mazzini avrebbero fatto pervenire all’influencer un’offerta. La star del web, sempre secondo quanto rivelato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, starebbe vagliando la proposta e sarebbe propensa a dire di sì, seppur sarebbe alquanto “spaventata” nell’intraprendere una simile avventura sul piccolo schermo. Anche perché mai ha avuto un ruolo simile e in una vetrina televisiva come quella offerta da Rai Uno, in prima serata.