Amici. Sarah spoilera nuovo singolo: elogi e critiche social (video)

Amici è ormai terminato da qualche mese, ma i talenti che sono usciti dalla scuola più famosa d’Italia hanno conquistato i cuori di molti, facendo da colonna sonora alla nostra estate. Nonostante non ci sia stato un successo eclatante di nessuno degli allievi di canto infatti, c’è da dire che molti di loro sono stati ospiti in numerosi concerti estivi e continuiamo a sentire i loro successi anche in radio. Tra questi c’è sicuramente la vincitrice, Sarah Toscano. Dopo la hit Sexy Magica, ora la giovane pop star si prepara a rilasciare un nuovo brano. Proprio per questo, sui social ha deciso di dare una piccola anticipazione della prossima canzone.

Tra qualche gossip, rivelazioni su quanto accaduto nel corso della loro permanenza nello show e progetti futuri, a distanza di mesi sentiamo ancora parlare di molti dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Tra di loro Holden, Petit e – ovviamente – Sarah Toscano.

Dopo Sexy Magica, la hit che l’ha portata alla vittoria di Amici, Sarah è pronta a tornare con un nuovo (probabile) successo. Ad anticiparlo è stata lei stessa su TikTok. Proprio ieri infatti, la giovane ha pubblicato un video di 30 secondi in cui balla sul suo prossimo singolo, chiedendo ai suoi fan di scegliere un titolo.

I commenti di fans ed haters

Ovviamente, il suo pubblico ha subito “accettato la sfida”, proponendo alcuni possibili nomi da dare al brano. Oltre ad aiutare la loro beniamina però, tutti si sono mostrati stupiti da questo spoiler inaspettato. In molti poi, hanno anche elogiato lo “snippet” della canzone, definendola subito un’altra hit.

“COOOOOSAAA? ma spaccaaaaaa sei una grande daje” scrive qualcuno nei commenti del TikTok. Un’altra fan digita: “Ma è già una hit, falla uscire Sarah“. Non si contano poi i commenti di chi dice di aver già imparato la canzone: “Sarah la so già a memoria, è buono?” e ancora “è un problema se la so già a memoria?“, così Sarah risponde “meglio così“.

Insomma, i fan della vincitrice di Amici 23 non aspettano altro che ascoltare la sua nuova canzone. Su X però, qualcuno non è dello stesso parere. Qualche dissenso si fa sentire:

praticamente la copia di sexy magica 💀

Arrivano le critiche degli haters, fondate proprio sul fatto che il nuovo brano sia molto simile al precedente successo della cantante. Fortunatamente però, i fan di Sarah sono subito accorsi in sua difesa, spiegando che questo è semplicemente il suo stile artistico.

Al di là delle critiche comunque, non vediamo l’ora di ascoltare il nuovo singolo della vincitrice di Amici 23, anche se, così come qualche utente sul web, anche noi ci chiediamo il perché della scelta di rilasciare un singolo estivo in un momento in cui la stagione è del tutto inoltrata. In questo modo, il successo è già in partenza ostacolato.