Amici, mistero Sangiovanni: sparite le canzoni da Instagram, cosa succede

Sono sparite le canzoni di Sangiovanni di Amici su Instagram. Se un utente volesse pubblicare oggi, venerdì 30 aprile 2021, una storia con Lady in sottofondo, o un altro brano, scoprirebbe che non può farlo. Proprio così, cercando il nome del cantante della squadra di Rudy Zerbi tra la musica di Instagram non vengono fuori le hit pubblicate durante il talent, e sono diverse. Partendo dalla prima Guccy Bag e finendo con Hype, passando per il suo più grande successo Lady. Questo è il brano che ha spopolato più di tutti, viene ascoltato non solo dai fan di Amici di Maria De Filippi ma da chiunque.

Lady su Spotify ha raggiunto dei numeri pazzeschi, arrivando a conquistare il Disco di Platino (che ha dedicato alla sua Giulia). Ebbene, oggi non ci sono le canzoni di Sangiovanni su Instagram e i suoi sostenitori si stanno chiedendo come mai. Qualcuno è preoccupato, altri sono più tranquilli. Cercando Sangiovanni tra le canzoni disponibili ci sono soltanto i due brani che ha pubblicato prima di Amici, quindi il problema potrebbe essere legato al programma? Cosa sarà successo? Cosa c’è dietro questo problema? Perché sono sparite le canzoni di Sangiovanni da Instagram?

In realtà la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quanto si possa immaginare. È vero che ci sono soltanto Non + e Parano!a, ma è soltanto una coincidenza che siano sparite solo le canzoni pubblicate durante Amici 2021. Dovrebbe trattarsi semplicemente di un bug, dunque tutto tornerà nella normalità nelle prossime ore. Ci sono tutte le canzoni degli altri cantanti, quelle di Aka7even, di Tancredi, di Deddy, di tutti. Tuttavia non è la prima volta che succede una cosa simile.

Oggi sono sparite le canzoni di Sangiovanni su Instagram, ma qualche giorno fa è successa la stessa cosa con un altro allievo. Come segnalato da Webboh, lunedì scorso era impossibile trovare le canzoni di Deddy, che sono ricomparse nel giro di qualche ora. Per questo si pensa a un bug e non ad altri problemi o decisioni che riguardano il programma.