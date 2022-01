Amici, salta registrazione: puntata a rischio? Positivi nella scuola, rumor

Non ci sarà nessuna registrazione di Amici 21 oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. Il mercoledì è di solito il giorno delle anticipazioni, ma a quanto pare non ce ne saranno oggi perché la produzione ha rimandato la registrazione. A renderlo noto è il sito Quello che tutti vogliono sapere, sempre informato sulle registrazioni e con le anticipazioni di Amici 21. In un primo momento sui social si è diffusa un’indiscrezione poi smentita: si è parlato di alcuni allievi positivi al Covid. Pare non sia così.

La registrazione è saltata e questo pare essere una certezza, molto probabilmente la voce si è diffusa perché il pubblico arrivato in studio – tra cui le talpe delle anticipazioni – è stato rimandato a casa. Come succede ovunque ormai da due anni a questa parte, prima di una registrazione tutti i presenti si sottopongono a un tampone. Alcuni di questi oggi avrebbero dato esito positivo, ma non quelli degli allievi. Difficile pensare che proprio alcuni di loro abbiano preso il Covid, dato che vivono completamente isolati e incontrano i professori, i vocal coach e i coreografi a distanza, con mascherine e separati da pareti di plexiglass.

Gli allievi vivono in casetta separati da tutti e tutto, si prendono cura della casa e cucinano da soli a causa del Covid. Se risultassero positivi loro, dunque, sarebbe da una parte difficile ma allo stesso tempo complicato: la scuola si fermerebbe. Chi invece vive fuori dal programma e continua a lavorare nella scuola ha modo di contrarre il virus. E proprio tra loro ci sarebbero positivi al Covid: dovrebbero essere alcuni ballerini professionisti. Queste le indiscrezioni di oggi.

Il Covid ha colpito anche la scuola di Maria De Filippi, ma non è neanche la prima volta. Cosa succederà adesso? Se risultano positivi i professori, per esempio, partecipano alla puntata in smart working, praticamente. Con i ballerini professionisti forse hanno dovuto rimandare la registrazione per potersi organizzare. O per poter rifare i tamponi ed essere tutti più sicuri entrando in studio. Non si sanno i nomi dei ballerini professionisti positivi al Covid, se non quello di Andreas Muller che però è in isolamento da settimane visto che prima di lui lo era anche Veronica Peparini. I ballerini starebbero tutti bene.

La puntata di Amici 21 di domenica 30 gennaio è a rischio? Probabilmente no, è molto più probabile invece che la redazione abbia bisogno di uno o due giorni, o anche tre, per organizzarsi e sostituire i professionisti là dove sarebbero intervenuti. La registrazione è stata rimandata per precauzione, ma non si conosce ancora la nuova data. Queste le indiscrezioni al momento, seguiranno di sicuro aggiornamenti.