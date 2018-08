Amici, Rudy Zerbi continua a sostenere Irama: il forte messaggio

Amici, il messaggio di Rudy Zerbi per Irama: “Nessuno potrà fermarti”

Rudy Zerbi emoziona tutti i fan con un forte messaggio per Irama, l’ultimo vincitore di Amici. Il giovane cantante ha davvero conquistato tutti, anche il professore di canto del noto programma di Maria De Filippi. Zerbi ha condiviso una foto che lo ritrae in compagnia di Irama e scritto un messaggio che non è passato inosservato al pubblico. In particolare, Rudy ha fatto intendere che nessuno potrebbe fermare il giovane cantante, poiché crede veramente in ciò che fa. E pare proprio sia così. Sono tanti i successi che sta conquistando, dopo la vittoria nel noto talent, Irama. La parte del serale ha davvero dato un grande significato al suo percorso. I giudici presenti in studio non potevano fare a meno di elogiarlo durante tutte le puntate. Infatti, sono molte le serate in cui Irama è stato l’indiscusso vincitore. E proprio così è arrivato alla vittoria finale, quando ancora non sapeva che avrebbe avuto un successo dietro l’altro.

Dopo Amici, Rudy Zerbi continua a sostenere Irama

“Se credi veramente in ciò che fai, niente e nessuno potrà fermarti.” Questo è il messaggio che Zerbi scrive per Irama. Sembra una frase già sentita, ma ha un enorme significato. Il giovane cantante sta costruendo la sua carriera e probabilmente Rudy gli ha voluto consigliare di continuare a credere in ciò che fa. In questo modo, niente e nessuno potrà mai fermarlo. Sicuramente la carriera di Irama al momento è in grande crescita. Infatti, sono diversi i successi che sta realizzando dopo la vittoria ad Amici. Il suo album ha conquistato doppio platino e i suoi live sono sold out. Il pubblico ama moltissimo il giovane cantante, che in precedenza aveva provato a conquistare un posto nel mondo della musica attraverso le nuove proposte del Festival di Sanremo.

Amici, la carriera di Irama è in continua crescita: tanti successi per il giovane cantante

È inarrestabile il successo di Irama. Al suo fianco c’è anche Rudy Zerbi, che con il suo nuovo post vuole dargli il suo sostegno. Un messaggio davvero importante, che non è di certo passato inosservato ai fan del giovane cantante. Tanti sono gli utenti che sono pienamente d’accordo con le parole del professore di canto.