Amici, Rudy Zerbi lancia attacco: “Gregge finto buonista” Web insorge

Il daytime di Amici di oggi lunedì 4 Novembre ha scatenato non poche polemiche. Rudy Zerbi ha richiamato tutti i cantanti per un compito in classe ed è andata malissimo. Tutti gli allievi della categoria Canto sono stati obbligati ad autogiudicarsi, darsi voti l’un con l’altro. I voti che i ragazzi si sono dati hanno fatto imbestialire Zerbi che li ha attaccati, definendoli ”un gregge finto buonista”. Secondo lui i ragazzi si danno voti alti per amicizia e non per il talento (dopotutto, non sta a loro giudicare il talento degli altri) e per punizione li ha fatti esibire uno ad uno per poi dare loro dei voti, a suo dire, oggettivi.

Inutile dire, che è stata un’ecatombe. I ragazzi sono stati valutati in base alla presenza scenica, all’interpretazione e alla scrittura. Sono volati 4 e 3 come se piovessero (tranne che ai suoi allievi ovviamente). Poco carismatici, noiosi, tutti uguali. L’unica che ha provato ad alzare la testa è stata Senza-Cri che ha sfidato il maestro, dicendogli che lei non ha le competenze per giudicare né se stessa, tantomeno gli altri, non è il suo compito. La cantante ha infatti dato voce al pensiero del pubblico a casa: Rudy Zerbi ha intenzione di mettere gli alunni uno contro l’altro. I ragazzi non sono giudici, sono lì per imparare e attaccarli sulla base del lavoro che dovrebbe fare il maestro non è andato giù a nessuno. Per fortuna è poi intervenuta la Pettinelli, in difesa del suo studente Nicolò che dopo gli attacchi di Rudy voleva abbandonare il programma.

Amici, Nicolò vuole abbandonare per colpa di Rudy Zerbi: social infuriati

Dopo gli attacchi subiti da Rudy Zerbi, il cantante Nicolò si è buttato tremendamente giù, arrivando a considerare l’abbandono del programma. Su X sotto l’hashtag #Amici24 sono tutti insorti contro l’incoerenza di Zerbi. Nicolò è, secondo il pubblico a casa, il cantante migliore quest’anno, l’unico con una tecnica professionale che non ha bisogno di autotune o altri effetti di moda, e Zerbi lo considera antico. Per colpa delle mode, si portano avanti fenomeni social e si affossano i professionisti. Un cantante di talento come Nicolò è convinto di non essere abbastanza bravo, mentre altri allievi già famosi sui social vengono spinti sempre più in alto da Rudy. E i ragazzi se ne sono accorti.

Tornati in casetta, Senza-Cri e Trigno hanno fatto notare come Zerbi abbia dato voti altissimi solo ai suoi studenti, ritendendo gli altri incapaci e noiosi. Da casa, sono anni che viene chiesto di mettere uno stop a queste dinamiche nocive per i giovani artisti. Evidentemente al programma però interessano più queste dinamiche che il talento e il benessere dei ragazzi, costantemente messi sotto una pressione inutile.