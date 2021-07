Amici, Rosa e Martina: imbarazzo alla festa, c’entrano Deddy e Aka7even

Le due ballerine del talent di Maria De Filippi si riuniscono con la loro professoressa Lorella Cuccarini e non mancano i riferimenti ai due ex fidanzati

Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo hanno riabbracciato Lorella Cuccarini. I tre ex ballerini di Amici di Maria De Filippi hanno avuto modo di ritrovare la loro professoressa, che nella Scuola è riuscita a dare loro forza e sostegno. Secondo quanto è possibile capire attraverso i loro profili social, nella serata di ieri la Cuccarini ha organizzato una reunion in casa sua.

Una rimpatriata nella sua abitazione di Roma, in cui si sono decisamente scatenati. Infatti, nei video e nelle foto è possibile vederli cantare in un karaoke improvvisato e ballare. Alla reunion hanno preso parte anche i figli di Lorella. Nel frattempo, sui social circolano video in cui ci sono dei chiari riferimenti a Deddy e Aka7even, rispettivamente ex fidanzati di Rosa e Martina.

Entrambe le relazioni sono giunte al capolinea, in momenti e modi diversi. Mentre la Miliddi ha ritrovato il sorriso a fianco di Raffaele Renda, per cui già aveva espresso un particolare interesse nella Scuola, la rottura tra Rosa e Deddy dopo Amici è recente. Solo qualche settimana fa, la ballerina ha deciso di rendere ufficiale l’addio con il cantante.

Sono tanti i fan che sono rimasti spiazzati dalla notizia e che, fino all’ultimo secondo, hanno sperato che le indiscrezioni non parlassero della realtà. Ed ecco che nel corso della reunion di ieri, Rosa appare abbastanza imbarazzata quando viene citato un brano di Deddy.

Ciò accade nel momento in cui si trovano a scegliere cosa cantare al karaoke. La Di Grazia propone Loca, brano di Aka7even. In questa circostanza, Martina inizia a ridere con imbarazzo e la sua collega capisce di aver sbagliato.

“Ragazzi io mi dileguo”, dichiara la Miliddi. Tra i presenti, a questo punto, qualcuno propone di cantare 0 passi, il brano di Deddy. Martina approva questa proposta, mentre la Di Grazia ride e non dà alcuna risposta. La ballerina appare nel filmato molto imbarazzata, tanto che non riesce a dire nulla.

Cosa sarà mai accaduto tra Rosa e Deddy dopo il talent di Maria De Filippi? Sembra, almeno secondo si è potuto capire da qualche indiscrezione, che la decisione di chiudere la relazione sia arrivata dal cantante.

Non è finita qui, la Miliddi poco dopo dichiara: “È molto bella da cantante anche Mi manchi, dai possiamo cantarla“. La ballerina di latino americano fa riferimento a un altro brano del suo ex fidanzato. In un altro video è poi possibile vederli cantare anche Focu meu di Raffaele.