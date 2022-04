Amici, Rosa Di Grazia pianta l’amico di Deddy: “Ha un altro”, parla Andrea

Si è già conclusa, dopo neanche un anno, l’ultima storia d’amore di Rosa di Grazia. La ballerina concorrente della ventesima edizione di Amici è dunque ufficialmente tornata single. A rivelarci questa succosa notizia di gossip, udite udite, è proprio il suo ormai ex, Andrea Piazza.

Nelle scorse ore, via Instagram Stories, il giovane torinese ha condiviso un paio di Instagram Stories nelle quali ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sul suo rapporto con la ballerina. Un rapporto che, per l’appunto, è ormai naufragato. Parole, quelle di Andrea, che lasciano trasparire come la relazione fra i due si sia conclusa a causa di un terzo incomodo.

L’ex di Rosa di Grazia Andrea scrive: “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei DM”. Il giovane, a questo punto, aggiunge una frase che, per quanto sibillina, sembra proprio far riferimento ad un altro ragazzo. “Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo la cortesia di lasciarmi in pace” ha concluso Andrea.

Nella storia successiva, il ragazzo lancia un messaggio a tutti quelli che si potessero trovare in una difficile situazione come la sua. “Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere. E ricordatevi che la famiglia non vi abbandonerà mai, e che potrete sempre contare su di essa nei momenti down” ha scritto l’ex di Rosa.

Tutto tace, nel frattempo, sui social di Rosa di Grazia. Nelle scorse ore la ballerina si è fatta vedere serena su Instagram e impegnata in una serie di shooting fotografici e in compagnia dell’amico Francesco Ferretti. Come riportato anche da Novella 2000, sembrerebbe che Rosa si sia consolata con un personaggio che i telespettatori conoscono già molto bene: stiamo parlando di Antonio Medugno, il tiktoker e ex gieffino con il quale è stata paparazzata qualche giorno fa a Roma.

La storia dell’ex fidanzato Andrea i fan di Amici 20 se la ricorderanno di certo molto bene. Rosa di Grazia si era infatti messa insieme al ragazzo lo scorso anno, dopo la fine della sua relazione con l’ex collega di talent Deddy. Quest’ultimo e Andrea curiosamente, si conoscevano da tempo: i due sono tra l’altro entrambi di Torino ed entrambi hanno lavorato come parrucchieri.