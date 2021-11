Mentre una parte dei fan non si rassegna ancora alla fine della storia tra i due ex allievi, la ballerina esce allo scoperto con Andrea

Rosa Di Grazia è uscita allo scoperto col nuovo fidanzato Andrea. Sono ormai lontani i tempi in cui i fan di Amici di Maria De Filippi sognavano con Rosa e Deddy, sebbene non siano passati molti mesi. Era solo maggio quando è finita la ventesima edizione e la finale è coincisa anche con la fine della storia tra il cantante e la ballerina. Una fine arrivata in modo del tutto inaspettato, visto che avevano pianto insieme e si erano professati amore profondo. Quando Rosa è stata eliminata, inoltre, Deddy piangeva sul suo letto chiedendosi cosa gli avesse fatto per farlo innamorare così tanto. Sembravano molto presi, poi tutto d’un tratto la rottura. Oggi Rosa e Deddy sono fidanzati con altre persone.

Da settimane si vocifera delle relazioni dei due ex allievi di Amici e man mano sono arrivate le conferme dei diretti interessati. Deddy è fidanzato con Mariasole Pollio ed è stato impossibile non sottolineare la vaga somiglianza a Rosa. Almeno nei tratti e nelle caratteristiche estetiche, per esempio i capelli lunghi e neri. Ma anche Rosa non si è allontanata molto dai tratti estetici di Deddy, e non solo da quelli. Nelle scorse ore la ballerina ha presentato ufficialmente il suo nuovo fidanzato Andrea. Aveva mostrato solo alcune parti di lui, stanotte ha postato un video tra le stories in cui si coccolano e lo ha taggato. Confermando tutte le indiscrezioni che erano uscite sul loro conto.

Rosa Di Grazia è fidanzata con un amico di Deddy, o almeno un suo conoscente. Si era vociferato di questa amicizia tra ex e nuova fiamma e con la conferma della relazione è facile credere a quelle voci. Andrea è conosciuto sui social come PiazzaBarber perché fa il barbiere, proprio come il cantante di Amici 20. Ha la stessa età di Deddy e lavora nello stesso barber shop in cui lavorava Deddy. Scorrendo le foto su Instagram di Andrea è impossibile non notare che per un periodo ha portato anche lo stesso taglio di capelli di Deddy, e ci sta visto che hanno lavorato presso la stessa attività.

Andrea, il nuovo fidanzato di Rosa di Amici, è di Torino come Deddy, ed era facile dedurlo visto che si conoscono e hanno lavorato insieme. Al momento non si seguono su Instagram, come era già trapelato nei giorni scorsi. Come si saranno conosciuti? E soprattutto quando? Di sicuro si sono incontrati questa estate, quando Rosa è andata a Torino e ha visto anche Esa, che guarda caso è stato cliente di Andrea.