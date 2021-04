Amici, Rosa chiarisce: “Non ho detto che non meritavo l’eliminazione, ma..”

Rosa Di Grazia dopo Amici 20 è finita al centro dell’ennesima polemica che la riguarda. Già durante la sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi è finita spesso al centro di bufere e critiche da parte del pubblico e la cosa è proseguita dopo la sua eliminazione. In una delle sue prime interviste infatti Rosa ha dichiarato che avrebbe meritato di andare avanti nel Serale di Amici 2021. Il fatto che lo abbia ammesso candidamente ha disturbato quella parte di pubblico che non la riteneva invece all’altezza del Serale. Insomma, non è un mistero il fatto che secondo una buona fetta di pubblico di Amici lei non doveva arrivare al Serale, o almeno sarebbe dovuta uscire prima di altri.

Rosa è stata eliminata nella terza puntata, ma secondo lei doveva proseguire la gara. Oggi ha chiarito meglio questo suo discorso. Intervistata da Santo Pirrotta per Whoopsee, la ballerina ha risposto nuovamente a questa domanda. Il giornalista ha accennato a questa suo suo pensiero, ovvero che Rosa aveva sostenuto di non meritare l’eliminazione, per riprendere l’argomento. E Rosa ha spiegato di non averlo detto, in pratica:

“Non è proprio uscito questo dalla mia bocca. Ovviamente non fa piacere, però ero consapevole che è un percorso che ha un inizio e una fine. Prima o poi tocca uscire a tutti, il vincitore è uno. Mi auguravo di vincere, sarei ipocrita a dire il contrario. Però magari non meritavo [di uscire ndr] più di qualcun altro, questo è vero”

In sostanza ha ribadito ciò che è stato riportato in quella intervista a Comingsoon, sebbene lo abbia detto con altre parole. Meritava di andare avanti più di altri, questo ha detto. Chi sono questi altri che sarebbero dovuti uscire prima di Rosa, secondo lei, non è dato saperlo. Non ha fatto nomi insomma, ma non è detto che non li faccia in una prossima intervista. Questo chiarimento di Rosa dopo Amici servirà a placare le critiche?

Si spera di sì, ma ciò che più conta è che cessino gli insulti. La cattiveria sui social continua a regnare sovrana e incontrastata, purtroppo. La stessa Rosa ha risposto agli insulti dopo Amici, ha reagito mostrando la forza che ha sempre mostrato anche nella scuola. Ha spiegato di aver risposto agli insulti per dare voce anche alle tante ragazze che magari non hanno la sua stessa forza di reagire, o non sanno come farlo, e soffrono di più degli attacchi sui social.