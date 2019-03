Amici, Romina Carancini è diventata mamma: l’annuncio social

Amici, la ex concorrente del talent di Maria De Filippi, Romina Carancini, è diventata mamma per la prima volta

Romina Carancini, ex concorrente di Amici, è diventata mamma. Il 21 marzo è nata la prima figlia della ballerina ed ex volto del talent show di Canale 5. Ad annunciare la nascita della piccola Nina è stata la stessa Romina attraverso il suo profilo Instagram: “Ieri la primavera ci ha portato il più bel fiore che potessimo desiderare… Siamo tutti pazzi d’amore…Grazie vita per questo dono immenso“. Un momento estremamente felice per la ballerina e per Alessandro che le è accanto da diverso tempo. Lo scorso ottobre, Romina aveva voluto mettere al corrente i suoi followers della lieta notizia: “Grazie vita per questo dono e miracolo.. Io e Alessandro Rabboni non riusciamo più a contenere la gioia e volevamo presentarvi NINA… #inlove #5monthpregnant #loveyou #ourbabygirl #momtobe”.

Romina Carancini è diventata mamma: l’annuncio sui social

Una notizia bellissima quella che Romina Carancini ha dato ai suoi followers su Instagram. La ballerina ha dato alla luce la prima figlia, Nina, durante il primo giorno di primavera. La ballerina era stata concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2004, arrivando in finale e classificandosi al quarto posto. Successivamente alla sua esperienza nel programma, la Carancini ha spiccato il volo iniziando una lunga carriera nella danza. Prima, la proposta della De Filippi che le aveva chiesto di entrare a far parte del corpo di ballo del programma, e poi l’approdo a Ciao Darwin, Quelli che il calcio, Buona Domenica e Colorado. Dopo tante soddisfazioni professionali, Romina ha ora realizzato anche il sogno di diventare mamma.

