Amici, Romina Carancini è incinta: la ballerina ed ex concorrente presto mamma!

Romina Carancini di Amici è incinta: l’annuncio della ballerina

Vi ricordate della ballerina Romina Carancini? Diventerà presto mamma! L’ex di Amici è incinta di cinque mesi e lo ha annunciato oggi sui suoi profili social. Di lei vi ricorderete senz’altro, anche perché non è sparita dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, anzi. Ha lavorato per diversi anni nei programmi di Carlo Conti e l’abbiamo vista anche nel corpo di ballo del Serale di Amici qualche anno dopo essere stata concorrente. La sua carriera è proseguita a gonfie vele, pur non avendo vinto il talent show. A rendere tutto perfetto è arrivato il suo compagno Alessandro e ora diventerà tutto magico con l’arrivo della prima figlia.

Amici, la ballerina Romina Carancini incinta: diventerà mamma a breve

Ebbene sì, è una femminuccia e Romina, incinta di cinque mesi, ha anche rivelato il nome scelto per la figlia: “Grazie vita per questo dono e miracolo.. Io e Alessandro Rabboni non riusciamo più a contenere la gioia e volevamo presentarvi NINA… #inlove #5monthpregnant #loveyou #ourbabygirl #momtobe”. Anche Alessandro, il compagno della ballerina e futuro papà della bimba, ha dato la lieta notizia su Instagram: “Divento papà! c’ è una cucciolina di 5 mesi dentro @rominacarancini Si chiamerà Nina ❤️🎀❤️ grazie Amorino mio per questa vita che stai crescendo dentro di te ti amo tanto ❤️ #beautiful #5monthspregnant”. Possiamo immaginare la felicità incontenibile della coppia!

La futura mamma Romina Carancini ad Amici di Maria De Filippi

A quale edizione ha partecipato Romina? È stata una concorrente dell’edizione 2004-2005 e si è classificata al quarto posto al Serale. Mentre nel 2013 è tornata a “casa”, questa volta come ballerina professionista e dopo aver danzato in tanti altri programmi, tra cui anche Io Canto, Zelig, Ciao Darwin, Colorado, La Corrida e X Factor. I fan di Amici di Maria De Filippi saranno sicuramente felici di questa bella notizia: Romina Carancini è incinta di una femminuccia e diventerà mamma fra quattro mesi!