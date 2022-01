Romina Carancini di Amici è diventata di nuovo mamma! La ballerina ha annunciato sui social la nascita della sua seconda figlia, che si chiama Nora. Un nome che richiama un po’ quello della sorellina maggiore, nata a marzo del 2019 e che si chiama Nina. Entrambi i nomi iniziano con la “n” ed entrambi sono formati da quattro lettere. Chissà che i neo genitori non abbiano scelto il nome della seconda figlia proprio pensando a questo! Ipotesi e curiosità a parte, l’ex ballerina di Amici ha raccontato sul suo profilo Instagram le ore passate in attesa del parto, iniziando dal travaglio.

La ballerina e coreografa ha spiegato di aver sentito i primi fastidi verso le nove di ieri sera. Riconoscendo i fastidi si è subito preparata, si è fatta una doccia e ha lavato i capelli per recarsi in ospedale. Ha anche allertato i suoi genitori, perché la sua prima figlia è rimasta con i nonni. Quando è arrivata in ospedale, verso le undici di sera, era dilatata di un solo centimetro e per questo i medici le hanno consigliato di tornare a casa. Lei però sentiva che di lì a poco avrebbe partorito e ha preferito restare. Nel frattempo il suo compagno Alessandro era in giro per farmacie per fare un tampone.

Alle tre di notte i dolori sono diventati più forti e mezzora dopo ha chiesto l’epidurale. Anche stavolta i medici le hanno consigliato di calmarsi perché era ancora presto. E anche stavolta lei aveva la sensazione che si stessero sbagliando. Infatti un’ora dopo si sono rotte le acque e ha raggiunto il massimo della dilatazione, ma non ha fatto in tempo a fare l’epidurale. Per fortuna il parto è stato molto veloce, come si legge nel racconto di Romina Carancini sulla nascita della seconda figlia:

“Ore 4.48 però 3 spinte e nasci tu amore mio! La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina! Sarò brava ce la farò? Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da se. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente… A tutti e 3”

Romina Carancini dopo Amici, la lunga carriera

Romina è diventata di nuovo mamma a 37 anni, ma ricordate la sua esperienza ad Amici 4? Ha partecipato all’edizione 2004-2005, ha subito conquistato un banco ed è arrivata anche al Serale. Romina Carancini ad Amici è arrivata anzi in finale, dove si è piazzata al quarto posto. Quella edizione fu vinta da Antonino; secondo classificato il ballerino Francesco De Simone. Nel 2013 è tornata come professionista, ma intanto la sua carriera come ballerina e poi come coreografa è stata ricca di programmi televisivi e non solo. Ha lavorato a Buona Domenica, Ciao Darwin, La Corrita, Quelli che il calcio, Io canto e Colorado tra le tante cose e anche al cinema.