Amici, rivoluzione nel cast: Alessio Sakara verso il ruolo di prof, cosa dovrebbe insegnare

Amici di Maria De Filippi, secondo diverse indiscrezioni, nella prossima stagione sarà in parte rivoluzionato. Di recente, il settimanale Chi ha scritto che il popolare talent show di Canale 5 dovrebbe aprire la porta a nuove discipline sportive, oltre al canto e al ballo. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha confermato quanto riferito dal magazine edito da Mondadori, aggiungendo dell’altro rispetto a quanto già emerso: una delle nuove discipline potrebbe essere la boxe e uno dei nuovi professori potrebbe essere Alessio Sakara, conduttore di Tu si que vales e campione di MMA, nonché compagno di vita di Raffaella Mennoia (braccio destro di Maria De Filippi).

Ad Amici arriva la boxe? Alessio Sakara potrebbe essere un nuovo prof

“Trova conferma anche il rumor dell’ingresso delle attività sportive, tra le quali la boxe. Potrebbe quindi avere un ruolo nella scuola anche Alessio Sakara, già volto di TSQV? Secondo le nostre info, sì”, scrive Parpiglia che ha inoltre dichiarato che, sempre secondo le sue fonti, nella prossima stagione il daytime di Amici potrebbe essere messo in stand by e sostituito da spezzoni in cui dovrebbe essere dato maggiore spazio agli allievi.

E anche sul versante allievi, Maria e la sua squadra starebbero pensando a grandi modifiche: l’idea sarebbe quella di arruolare giovani cantanti già sotto contratto con un’etichetta discografica. Se così fosse, di fatto Amici muterebbe non poco: vorrebbe dire che in qualche modo punterebbe di più al lancio di musicisti già quasi del tutto formati piuttosto che all’insegnamento dei talenti in erba.

Amici: Anna Pettinelli fuori dal cast, parteciperà a Tale e Quale Show

Tra poche settimane si avranno informazioni più certe in riferimento a come verrà strutturato il talent show. Nel frattempo una notizia sicura è già emersa: Anna Pettinelli non farà più parte del corpo docente. La speaker radiofonica è stata ufficializzata pochi giorni fa da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show, programma di Rai 1 in partenza a settembre. In automatico si è compreso che non sarà più tra gli insegnanti di Amici. Indiscrezioni recenti volevano Giordana Angi come sua sostituta, ma la cantautrice, dopo che sono cominciate a circolare voci sul suo conto, ha smentito di essere interessata a quel tipo di ruolo.