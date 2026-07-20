Amici, il posto di Anna Pettinelli resta vacante: la decisione di Giordana Angi

Nessuna fumata bianca per Giordana Angi nel ruolo di professoressa di Amici di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi un’indiscrezione dava per quasi conclusa la trattativa che avrebbe dovuto individuare la persona che occuperà il posto lasciato vacante da Anna Pettinelli. Quest’ultima non farà più parte della squadra degli insegnanti nella prossima stagione del talent show di Canale 5. La speaker radiofonica, da settembre, sarà infatti impegnata in qualità di concorrente a Tale e Quale Show, storico programma di Rai 1. Ma non sarà Giordana Angi la sua sostituta: è stata la stessa artista a fare chiarezza sulla vicenda.

Amici: non sarà Giordana Angi a sostituire Anna Pettinelli

La cantautrice originaria di Vannes lavora da tempo ad Amici, in un ruolo dietro le quinte. Si occupa principalmente dei casting e di guidare gli allievi nel loro percorso artistico, aiutandoli nella scelta dei brani e in altre decisioni. Il sito All Music Italia, pochi giorni fa, ha scritto che ci sarebbe stato profumo di ‘promozione’ per Angi e che sarebbe stata in pole position per subentrare a Pettinelli. L’indiscrezione è stata smentita nelle scorse ore dalla diretta interessata.

“Confermo quanto detto a maggio a SuperGuidaTv. Grazie però della stima inaspettata che mi avete regalato attraverso tutti i vostri messaggi”, ha scritto in una storia Instagram la cantante, in riferimento ai rumors sul suo ruolo ad Amici. E che cosa aveva detto a maggio? Allora Giordana aveva dichiarato di non essere interessata, almeno per il momento, a diventare una delle insegnanti all’interno del talent show, aggiungendo che il ruolo che aveva in quel momento la soddisfaceva molto in quanto “non ha limiti”.

“Lavoro con tutti e questa è una cosa che apprezzo davvero molto – aveva sottolineato – Non devo giudicare nessuno: sono semplicemente una ragazza che ha qualche anno in più di loro e che ha vissuto la stessa esperienza”.

Giordana Angi non ha cambiato idea

Angi aveva inoltre detto di essere profondamente appagata per quanto stava facendo e di ritenersi fortunata di poter collaborare con tanti talenti di Amici senza dover decidere su altre questioni, come ad esempio la loro permanenza o meno nella scuola. Infine aveva rimarcato come il suo ruolo le permettesse di concentrarsi soltanto sulla musica e non su altri aspetti. Sembra che la cantautrice non abbia cambiato idea rispetto a quanto dichiarato lo scorso maggio. Il posto lasciato libero da Anna Pettinelli è tuttora vacante.