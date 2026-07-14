Amici, individuata la sostituta di Anna Pettinelli: il nome che mette tutti d’accordo è Giordana Angi

Maria De Filippi e il suo staff avrebbero individuato la sostituta di Anna Pettinelli ad Amici: la speaker radiofonica, come reso noto dal settimanale Chi, non farà più parte della squadra degli insegnanti nella prossima stagione del talent. La ritroveremo molto probabilmente dalla concorrenza, ossia su Rai 1, impegnata a Tale e Quale Show. Per una prof che se ne va, ce n’è una che subentra. E questa figura potrebbe essere Giordana Angi, come rivelato da All Music Italia. Angi ha legato in modo inscindibile la sua carriera al programma di Canale 5: prima è stata concorrente e poi ha ricoperto svariati ruoli, soprattutto dietro le quinte. Ora sarebbe tempo di una promozione: piazzarla in video come coach degli allievi.

Amici di Maria De Filippi: al posto di Anna Pettinelli arriva Giordana Angi?

Sette anni fa Giordana Angi approdava ad Amici come allieva. Aveva già alle spalle anni di gavetta e una partecipazione nel 2012 a Sanremo Giovani. Nella scuola più popolare d’Italia si fece notare e raggiunse la finale, classificandosi seconda, battuta soltanto da Alberto Urso. Ottenne anche l’ambito premio della critica assegnato dalle testate giornalistiche. Dopo quel traguardo è rimasta nella ‘famiglia’ di Amici, diventando una dei coach delle squadre di Amici Celebrities.

Inoltre ha iniziato a occuparsi delle audizioni, seguendo i giovani talenti nel dietro le quinte. Per loro ha scritto alcuni inediti, oltre ad aiutarli nella scelta dei brani. Ad esempio, portano la sua firma le canzoni “Tienimi stanotte” di Luigi Strangis e “Cuore bucato” di Nicolò Filippucci. E ancora, le è stata affidata la direzione artistica degli album degli allievi.

L’abbandono e il ritorno ad Amici

Nel 2022 è entrata nella 21co, l’etichetta discografica legata ad Amici: è stata tra i fondatori insieme a Mamo Giovenco (direttore musicale del programma), Emanuela Sempio, il rapper Briga, Gabriele Costanzo e Fascino. In questo progetto ha ricoperto il ruolo di A&R, selezionando e seguendo gli artisti. L’anno successivo ha abbandonato la 21co e Amici, trasferendosi a Londra dove ha pubblicato l’album “She’s So Great”. In questo periodo ha inoltre aperto 21 date del tour europeo di Sting.

Nel 2024 ha fatto ritorno ad Amici, lavorando sempre dietro le quinte sul versante artistico e apparendo anche in video. In particolare è stata immortalata mentre guidava gli allievi nelle lezioni con i professionisti del settore. Dalla prossima stagione potremmo trovarla nel corpo docente del talent, al posto di Anna Pettinelli. Il suo nome, per la sua storia e la sua preparazione, metterebbe tutti d’accordo, almeno sulla carta.