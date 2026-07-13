Amici, la svolta di Maria De Filippi: sport nella scuola, novità tra i prof e futuro del daytime

Amici di Maria De Filippi, nella prossima stagione, dovrebbe presentare novità piuttosto rivoluzionarie. Il settimanale Chi ha reso noto che saranno inserite nuove discipline nella scuola più popolare d’Italia, oltre a quelle storiche di canto e di ballo. In particolare, è stato spiegato che ‘Queen Mary’ e il suo gruppo di lavoro daranno spazio anche ai giovani atleti e ad alcuni sport, che sarebbero attualmente in via di definizione. Sempre il magazine edito da Mondadori ha smentito le recenti indiscrezioni che hanno sostenuto che non sarebbe più stato trasmesso il daytime del talent show su Canale 5. Non ci dovrebbe essere alcuna cancellazione su questo fronte. Ciò significa che Amici tornerà in onda sia con la striscia quotidiana, sia con la puntata della domenica pomeriggio e, in primavera, con la tradizionale fase Serale collocata al sabato sera sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Ad Amici di Maria De Filippi arrivano le discipline sportive

“Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto”, ha dichiarato l’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la recente presentazione dei palinsesti televisivi del Biscione, lasciando come al solito carta bianca alla conduttrice e produttrice pavese. E su quella carta bianca Maria avrebbe disegnato un nuovo assetto per Amici, che dovrebbe iniziare a occuparsi anche di sport. E le novità non sarebbero finite qui. Chi ha confermato che, tra gli insegnanti, non tornerà Anna Pettinelli, che farà parte del cast dei concorrenti di Tale e Quale Show (Rai 1). La speaker radiofonica, quindi, passa dall’altra parte della barricata: prima il suo compito era giudicare, ora verrà giudicata.

Lorella Cuccarini lascia Amici? L’indiscrezione

Tra l’altro, sempre restando in tema di professori, l’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha riferito che anche Lorella Cuccarini potrebbe non fare più parte del cast del talent show nella prossima stagione. Motivo? A causa di altri impegni professionali. Per ora non c’è nulla di ufficiale, solo rumors. Sembrano invece scontate le conferme dei prof storici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Anche Veronica Peparini ed Emanuel Lo dovrebbero tornare in cattedra.