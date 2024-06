Amici, “ritorno tra Nicholas e Maddalena”: quando erano fidanzati

Nelle ultime ore, è scoppiato il gossip tra due ex allievi di Amici. Si tratta di due ballerini che hanno preso parte alle ultime edizioni di Amici, ovvero Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni, che sono stati concorrenti rispettivamente della 22esima e della 23esima edizione del talent show. I due hanno recentemente assistito insieme ad una sfilata a Milano, facendosi anche fotografare in coppia. Deianira Marzano ha pubblicato uno dei loro scatti, parlando di un possibile ritorno di fiamma. Al che, diversi telespettatori di Amici sono rimasti sorpresi, dato che non avevano idea che i ballerini fossero stati insieme.

Ma, in realtà, la notizia di una loro frequentazione è circolata per la prima volta un anno fa. Sempre Deianira Marzano, dopo l’uscita di Maddalena da Amici e la fine del flirt con Mattia Zenzola, rivelò che Maddalena aveva iniziato a vedere un ballerino di nome Nicholas. Ebbene, pochi mesi dopo, questo stesso ballerino è entrato a far parte della Scuola più famosa d’Italia, come allievo di Raimondo Todaro. Con il suo ingresso ad Amici, il gossip è riemerso e alcuni sostengono che, in realtà, i due si conoscano da tempo e che la loro storia risalga molto tempo fa.

Qualunque sia la verità dietro il loro rapporto, una cosa è sicura, ovvero che i due hanno mantenuto un bel legame. Durante il percorso di Nicholas nel talent show, Maddalena ha più volte mostrato il suo supporto, condividendo anche una storia per congratularsi con lui quando riuscì ad ottenere la maglia del Serale. Per questo, in realtà, vederli insieme ad una sfilata a molti non è parso un evento sorprendente. D’altro canto, però, c’è chi ha iniziato subito a sperare in un ritorno di fiamma, come sottolineato da Deianira Marzano.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che il ballerino e l’ex concorrente di Pechino Express non hanno mai confermato le voci su una loro relazione, né parlato del rapporto che li lega. Per questo, l’unico modo per sapere la verità è quello di aspettare una versione ufficiale da parte dei diretti interessati.