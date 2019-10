Amici, Riki bacio con la lingua a un ragazzo: “È vero!”

Bacio Riki a un ragazzo con la lingua: il cantante di Amici colpisce ancora!

Riki di Amici ha annunciato grandi novità sull’ultimo progetto musicale che – bisogna ammetterlo – sta facendo chiacchierare parecchio. Gossip, il suo ultimo brano, ha sollevato un polverone ed è stato sin dal principio questo l’obiettivo di Riccardo Marcuzzo e Francesco Facchinetti: far parlare tutti spiazzandoli! E non passerà di certo inosservato l’ultimo video di Riki che bacia un ragazzo e… un’infinità di fan! Sia Riki sia Facchinetti sanno bene che questo genererà caos… ma tutte queste trovate, prima o poi, non creeranno assuefazione? Una sorpresa al giorno e poi perdono l’effetto “sopresa”.

Riki si bacia con un ragazzo e… con una miriade di ragazze! È questo il video di Gossip?

Il video del bacio di Riki e di un ragazzo sconosciuto è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del cantante di Amici di Maria De Filippi, che lo ha commentato così: “Gossip: Amici, Riki di Amici e una serata fra amici”. Una serata dove i veri protagonisti sono stati i baci con la lingua con donne, uomini e personaggi mascherati… fra questi c’è anche il misterioso Bill?

Scambio di battute fra Riki e Facchinetti: cosa stanno nascondendo?

Riccardo Marcuzzo di Amici ha poi aggiunto: “Io boh, sempre più sconvolto!”. Francesco Facchinetti ha commentato: “Ora chissà che diranno? Domani cosa succederà?”. Poi il cantante di Gossip ha fatto cenno a Bill: “Diciamo almeno che è vero e che non è fake. Domani Bill”. Scopriremo presto altro sul nuovo disco di Riki e su tutti i misteri che devono essere ancora svelati. Ad Amici Celebrities ha cantato per la prima volta la sua canzone, ma non ha rivelato nulla di sconvolgente… Come ci sorprenderà la prossima volta? E chi è Bill?