Amici, registrazione speciale il 24/3: cos’è accaduto, Maria assente

A gran sorpresa, domenica 24 marzo, è stata registrata una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi che ha aperto i battenti della fase Serale il giorno precedente. A riferire cosa è avvenuto in questo appuntamento straordinario è stato il profilo social ‘Amici News’. Ebbene, negli studi Elios di Roma, cioè dove viene realizzato il talent show, con poco preavviso è stato convocato il pubblico che si è ritrovato con un telecomando in mano e la responsabilità di votare.

Nel corso della registrazione, fatto alquanto strano e misterioso, non sono stati presenti i professori e, udite udite, nemmeno Maria De Filippi. Praticamente ci sono stati soltanto il pubblico e gli allievi rimasti in gara. Cosa è successo? Tutti gli alunni, sia i ballerini sia i cantanti si sono esibiti con i loro inediti e le loro coreografie. Il pubblico, grazie al telecomando, è stato chiamato a dare un voto da 1 a 10 alle performance.

Sul palco, dopo la prima puntata del Serale, si sono alternati cantanti e danzatori. Ciascuno, dopo essere entrato in studio, ha introdotto la propria esibizione, l’ha svolta e poi ha fatto ritorno in Casetta. Non si sa quando tale registrazione sarà mandata in onda e non si sa nemmeno la classifica che è stata ottenuta con la media voti ricevuti da ogni alunno. Si conoscono invece i dettagli delle singole performance.

Amici 23, la registrazione straordinaria del 24 marzo: le esibizioni