Amici, Raffaele e Martina insultati: il cantante mette a tacere gli haters

I protagonisti di Amici 20 continuano a essere protagonisti del gossip, Raffaele Renda e Martina Miliddi più di tutti insieme a Rosa e Deddy. Queste due coppie sono tra quelle che hanno stupito più di tutti i fan. Raffaele e Martina si sono fidanzati dopo Amici, a sorpresa per qualcuno e meno a sorpresa per altri. Rosa e Deddy invece hanno stupito perché, pare, si sono lasciati. Martina però si è beccata una pioggia di insulti dopo essere uscita allo scoperto con il cantante di Arisa, perché nella scuola era fidanzata con Aka7even. Con quest’ultimo è finita molto prima che finisse il programma, ma il fatto che tra Martina e Raffaele ci sia sempre stata una certa intesa, forse anche quando stava con Aka, non è piaciuto a qualcuno. Tra il non condividere un comportamento e insultare la persona, però, c’è molta differenza.

Oggi Raffaele ha risposto alle domande dei fan su Instagram e tra queste ce n’era una in cui gli hanno chiesto come si sente leggendo gli insulti arrivati sul Web. Il cantante avrebbe preferito non parlare di questo argomento, ma dato che nelle domande in tanti si sono preoccupati per lui ha deciso di farlo. A inizio risposta, infatti, ha scritto che tanti si sono interessati al suo stato d’animo legato a questa situazione. Ha ringraziato i fan che si sono mostrati preoccupati per lui o almeno interessati, poi ha scritto cosa pensa. Raffaele ha deciso di essere schietto e sincero, come è sempre stato anche ad Amici 2021.

Ha scritto di aver visto molta tristezza e molta frustrazione in questi giorni nei commenti che ha letto in giro sul Web. Alcuni andavano oltre la libertà di pensiero e hanno colpito lui e Martina nel personale. Il cantante di Focu meu ha proseguito spiegando il suo punto di vista, largamente condivisibile tra l’altro. Ha scritto che questa gente che scrive cattiverie e insulti sui social forse lo fa perché dietro a un telefono sente di avere il mondo ai suoi piedi. Persone che si sentono padroni del mondo, con il potere di poter dire sempre la loro e di sentenziare sulla vita degli altri, qualsiasi cosa riguardi. Raffaele è una persona forte e riesce a farsi scivolare tutto di dosso:

“Allontano la negatività e mi faccio una grande risata leggendo certe cose. Mi rendo conto però che non tutti sono come me e che dinanzi a commenti di questo peso molte persone cadono in vuoti dai quali è difficile uscirne. […] Non sentitevi autorizzati a giudicare a morte solo perché le nostre vite sono di ‘dominio pubblico. Perché prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti”

A fine messaggio quindi ha invitato tutti a riflettere prima di inviare un messaggio o un commento. Questa la risposta di Raffaele di Amici agli insulti a Martina. Le sue parole basteranno? Forse fermeranno qualcuno, quella piccola parte di leoni da tastiera ancora in grado di riflettere sulle proprie azioni. Ma è importante che anche Raffaele e altri personaggi noti come lui combattano l’odio, la cattiveria e la violenza sul Web. D’altronde se neanche Aka7even ha usato cattiveria nel commentare la storia tra Martina e Raffaele, perché dovrebbero farlo degli sconosciuti?