Amici, Rafael Quenedit non dimentica: messaggio a Maria dopo un anno

Rafael Quenedit dopo Amici: il messaggio del ballerino cubano per il compleanno

Dopo Amici di Maria De Filippi non si può dire che Rafael Quenedit non abbia avuto successo, visto che adesso il danzatore tanto amato da Alessandra Celentano, e grande esempio di talento, umiltà e determinazione, è primo ballerino a Cuba. Una carriera ancora tutta da scrivere – questo è vero – ma che senz’altro riserverà delle bellissime sorprese a lui e ai suoi affetti più cari; per non parlare dei fan che possono essere orgogliosi di averlo supportato sin da quando l’hanno conosciuto nel talent show di Canale 5. Talent show che Rafael non ha dimenticato, visto che ad Amici il ballerino ha dedicato delle parole bellissime in occasione del proprio compleanno.

Amici, Rafael soddisfatto ed entusiasta: i ringraziamenti al talent show

“Oggi – questo il post pubblicato su Instagram da Quenedit – è un giorno speciale per me, il mio compleanno. Lo stesso giorno ma l’anno scorso è successo qualcosa di molto importante per la mia carriera da ballerino, ho vinto la categoria Danza nel programma Amici 18, è stato un regalo della vita che non dimenticherà mai. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto il possibile perché questo sogno si realizzasse, grazie di cuore ad Amici, a Giuliano Peparini e ai miei genitori per avermi dato al mondo, e principalmente alla vita. Buon compleanno a me”. Tanti auguri, Rafael, e altri cento di questi giorni, sperando che il tuo percorso possa fungere da guida a quei ballerini e cantanti che ad Amici cercano solo popolarità e mostrano soltanto ingratitudine.

Amici Speciali: Rafael non è tra i concorrenti, assenti anche Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo

Ricordiamo che Amici Speciali è arrivato alla semifinale e che purtroppo Rafael non fa parte del cast, così come non ci sono due ballerini che invece avrebbero dovuto esserci: parliamo di Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo che hanno anche spiegato il motivo dell’assenza. Un vero peccato perché a differenza dei ballerini di Amici 19 quelli delle precedenti, Sebastian, Vincenzo e Rafael in particolare, sono stati dei concorrenti perfetti e avrebbero meritato senza dubbio la visibilità che il programma regala. Sarà sicuramente per la prossima! Vero, Maria?