Amici, il fratello di Rafael ha rischiato l’arresto: il racconto di anni difficili

Rafael Quenedit, il racconto del fratello Carlos e la verità sul loro passato

In una bella intervista pubblicata su Di Più Tv, Carlos Quenedit ha voluto raccontare il passato di suo fratello minore Rafael e più in generale la loro storia, svelando anche dei dettagli che nessuno di noi appassionati di Amici di Maria De Filippi sapeva; a Francesco Cordella infatti Quenedit senior ha rivelato che con suo fratello ha vissuto una vita di grandi sacrifici sebbene i genitori abbiano fatto il possibile per non far mancare niente a nessuno di loro due. Il punto è che – stando al suo racconto – vivere a Cuba un tempo non era per niente facile, e per questo era importantissimo dare una svolta decisiva anche rischiando il tutto per tutto.

Amici, Carlos Quenedit ha rischiato il carcere per cambiare vita

“Sapevo – queste le parole di Carlos – che, restando a Cuba, non avremmo avuto futuro, e dieci anni fa, decisi di dare una svolta alla mia vita, anche pensando all’avvenire di mio fratello…”. Cos’ha fatto esattamente Carlos per cambiare la sua vita senza temere di ripartire da zero? Ha rischiato grosso: “Allora, le leggi di Cuba – ha aggiunto – non permettevano di emigrare: potevano punire anche con l’arresto chi lo avesse fatto. Ma io decisi di rischiare: durante un viaggio negli Stati Uniti con la compagnia di ballo cubana, ‘disertai’: rimasi negli Stati Uniti e chiesi l’asilo politico […] Ottenni l’asilo politico – ha continuato – e, dopo tanti sacrifici, mi affermai come ballerino in diverse città americane. In tutto questo, sentivo la mancanza della mia famiglia e di Rafael, che era rimasto a Cuba e sognava di fare anche lui il salto di qualità”. Rafael per fortuna non ha dovuto rischiare come Carlos perché ormai i tempi erano cambiati.

Rafael e Carlos, due fratelli una grande passione

“Fortunatamente – ha raccontato Carlos a Cordella – non ne ha avuto bisogno. Da qualche tempo, le leggi a Cuba sono cambiate: emigrare e stabilirsi in un altro Paese adesso è possibile. Così Rafael, sentendosi più libero ha iniziato a esibirsi anche negli Stati Uniti, ha frequentato per un po’ la scuola di danza di nostro zio Ernesto, a San Antonio, in Texas, e poi si è presentata la grande occasione di Amici”. Quella di Rafael e Carlos insomma è la storia di due ragazzi che ce l’hanno fatta, ed è davvero bello sapere che sono riusciti ad arrivare sin qui con le proprie forze e senza alcuna raccomandazione.

Rafael ad Amici, ecco come il ballerino ha scoperto il talent show

Vi starete chiedendo come ha fatto Rafael a conoscere Amici visti i problemi che c’erano a Cuba; ebbene tutto sarebbe partito da un incontro con un italiano che gli ha fatto scoprire il talent show: “Un nostro amico italiano conosciuto a Cuba gli ha parlato di Amici, del grande successo in Italia del programma – ha spiegato Carlos –. Rafael ne è rimasto affascinato e ha voluto partecipare a un provino, che ha superato brillantemente”. Carlos ha parlato anche di una promessa che Rafael ha fatto ai suoi, e questo non fa altro che confermare il forte legame che c’è tra lui e la famiglia: non si può dire insomma che il vincitore del Ballo di Amici non sia un grande esempio per tutti. Lui e il fratello, chiaramente.