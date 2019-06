Rafael Quenedit dopo Amici: il dispiacere dei genitori e la promessa da mantenere

Amici di Maria De Filippi, Carlos Quenedit racconta la storia di Rafael

Cosa sta succedendo a Rafael Quenedit dopo Amici 2019? Come ricorderete senz’altro, il magnifico ballerino è stato ingaggiato da Giuliano Peparini e sta lavorando a molti altri progetti, sebbene abbia ancora qualcosa di molto importante da fare. Di che parliamo esattamente? A raccontarlo è stato suo fratello maggiore Carlos, anche lui primo ballerino a Miami, che in un’intervista di Francesco Cordella pubblicata su Di Più Tv ha raccontato il passato dell’ex concorrente di Amici, come sapete vincitore della categoria Ballo, e spiegato che i genitori non hanno potuto seguirlo bene da Cuba (cosa a cui peraltro lo stesso Rafael aveva già accennato durante il talent show di Canale 5). Vediamo i passaggi salienti dell’intervista a Carlos.

Rafael Quenedit commuove il fratello: “L’ho visto crescere”

“Mi dispiace – inizia così il discorso di Quenedit senior – che mio fratello Rafael non abbia vinto, ma sono comunque orgoglioso di lui: ha mostrato di avere un grande talento. Quando la maestra Alessandra Celentano lo ha definito ‘un dio della danza’, mi sono commosso pensando alla nostra storia”. La storia di Rafael e Carlos in effetti è fatta di tanti sacrifici e di altrettanta passione: i due hanno scelto la danza sin da piccoli e hanno dato il massimo per poter raggiungere i propri obiettivi; rappresentano quindi un grande esempio per chi vuole intraprendere la carriera di danzatore e più in generale per chi ha sogni così ambiziosi. “Sì – queste le parole di Carlos che ha raccontato pure di aver rischiato l’arresto –, anche io sono ballerino, e ho trasmesso a mio fratello Rafael questa passione […] Ora, io sono primo ballerino del Balletto di Miami, negli Stati Uniti, mentre Rafael è popolare in Italia e ha davanti a sé un bel futuro: l’ho visto crescere e sono contento per lui, anche perché so bene quanto sia stato difficile per noi arrivare fino a questo punto”.

La promessa di Rafael ai genitori

Papà Rafa e mamma Maricel hanno cercato di non far mancare mai nulla a nessuno dei due che infatti devono molto non solo a sé stessi e ai propri sacrifici ma anche a loro che non si sono mai risparmiati. Ed è per questo che Rafael ha ancora una promessa da mantenere, come Carlos ha precisato verso la fine dell’intervista di Di Più Tv: “I nostri genitori – ha dichiarato – vivono ancora a Cuba, dove non si vede la televisione italiana e Internet funziona male: dunque, non hanno potuto assistere alle esibizioni di Rafael ad Amici, hanno visto solo qualcosa, ben poco. Ma Rafael ha già promesso che porterà loro le registrazioni”. I genitori insomma potranno rivedere le sue bellissime performance ad Amici e rivivere con lui le emozioni dei momenti più importanti. Noi in realtà non vediamo l’ora di rivederlo danzare in studio, visto che siamo sicurissimi che Maria De Filippi, com’è ovvio che sia, del resto, non si lascerà sfuggire un talento del genere.