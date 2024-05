Amici, Prolli si candida come prof: “Perché litigherei con Todaro”

Questa sera, 12 maggio, andrà in onda la semifinale del Serale di Amici. Dunque, manca solo una settimana e si scoprirà finalmente chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa 23esima edizione del talent show di Canale 5. A tal proposito, un noto ex volto del programma ha rilasciato un’intervista a Fanpage parlando dei papabili vincitori e non solo. Si tratta di Fabrizio Prolli, coreografo ed ex ballerino professionista di Amici, il quale ha appena concluso l’esperienza a Viva Rai2! dopo ben due anni.

Fabrizio ha parlato senza peli sulla lingua e ha rivelato i suoi personali vincitori di Amici 23: Holden per il canto e Marisol per il ballo. Per quanto riguardo Holden, secondo Prolli, è stato spesso vittima di pregiudizi per essere il figlio del chitarrista Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Aldilà di questo, ritiene che il cantante sia estremamente talentuoso e musicalmente maturo, e per questo motivo prevede che il suo futuro sia più orientato al di fuori della Scuola rispetto agli altri compagni. “Invece Marisol trovo che sia pazzesca, perché è molto, molto, molto versatile”, ha invece detto dell’allieva di Alessandra Celentano.

Cosa pensa invece degli altri allievi di Amici? Il ballerino ha ammesso di apprezzare molto Martina, Petit e Kumo. D’altro canto, ha confessato di non essere un grande fan di Mida e Sarah, che crede manchino di personalità. Insomma, nonostante non lavori più ad Amici da tempo, Fabrizio è ancora un assiduo spettatore della trasmissione, che commenta spesso sui suoi social. Conclusa l’esperienza a Viva Rai2!, Prolli ha dichiarato di voler tornare in televisione nelle vesti di giudice o chissà, anche come professore ad Amici. Tuttavia, è convinto che, nel caso, non andrebbe d’accordo con tutti i suoi colleghi:

Certo, mi candido al ruolo di giudice. Magari in un programma come Ballando con le stelle o X Factor. Sono pronto. Mi piacerebbe tantissimo. Ad Amici, invece, mi piacerebbe giudicare le sfide. Se mi dovessero mai chiamare a fare l’insegnante, lo farei molto volentieri anche se litigherei con Raimondo Todaro in un secondo. Non la penso come lui su tante cose.

Il ballerino ha detto di avere molta stima per altri professori come Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, mentre ha stroncato totalmente Raimondo Todaro. Dunque, chissà se Maria De Filippi deciderà di tenere in conto la candidatura di Fabrizio Prolli per la prossima edizione di Amici.

Fabrizio Prolli: “I miei rapporti con Veronica Peparini e Andreas Muller”

Com’è noto, Fabrizio Prolli è stato sposato per un lungo periodo con Veronica Peparini, dalla quale ha avuto due figli: Olivia e Daniele. Recentemente, Veronica ha dato alla luce due gemelle insieme al suo compagno Andreas Muller, e insieme hanno creato una famiglia allargata molto felice e serena:

Ti racconto una cosa. Mia figlia Olivia ha compiuto gli anni a marzo e ci ha chiesto di fare una sola festa. Quindi, per la prima volta da quando io e Veronica non stiamo più insieme, abbiamo fatto questa festa allargata. C’ero io, Andreas, i nostri figli, i miei genitori, i genitori di Veronica, i genitori di Andreas. È stata una serata molto, molto bella. L’obiettivo sia mio che di Veronica è quello di avere una famiglia più allargata possibile dove ci si possa aiutare. Sarebbe inutile portare rancore.

Inoltre, Fabrizio ha anche avuto belle parole per Andreas Muller, che ha sempre rispettato il suo ruolo di padre con Daniele e Olivia: “Andreas è sempre stato molto carino”.