Amici, Prolli: “Ecco chi vince anche se non merita. Nicolò fuori? Basito”

Tutto pronto per la finale di Amici di Maria De Filippi 2024. Nella serata di domenica 18 maggio sarà decretato il vincitore o la vincitrice. L’atto conclusivo del talent show di Canale 5 è stato preceduto da una marea di polemiche per l’eliminazione in semifinale del cantante Nicolò Filippucci, dato da molti come papabile trionfatore, almeno nella categoria canto. A tracciare un quadro dell’edizione del programma che si sta concludendo ci ha pensato Fabrizio Prolli, coreografo ed ex professionista di Amici, nonché ex marito di Veronica Peparini. Intervistato da Fanpage.it ha spiegato cosa ha funzionato e cosa no, a suo avviso, nella stagione in corso della trasmissione. Non ha fatto mancare critiche piuttosto dure.

Fabrizio Prolli: “Chi vincerà Amici 24”

Gli allievi che si contenderanno la vittoria sono i cantanti TrigNO e Antonia Nocca e i danzatori Daniele Doria, Francesco Fasano e Alessia Pecchia. Prolli ha le idee chiare su chi dovrebbe vincere: “Per il canto Antonia. E sempre per la meritocrazia, Daniele dovrebbe vincere il circuito ballo, ma penso che purtroppo non accadrà”. Prolli sottolinea però che non sempre chi merita vince. Dunque? Chi secondo lui salirà sul gradino più alto del podio? “Penso uno fra Antonia e TrigNO, ma più lui. Tra quelli rimasti non vedo altri vincitori del programma. Sì, penso TrigNO”.

Il coreografo spiega che il giovane ha molto appeal sulle fan e “quindi è un bel personaggio carino che fa pezzi carini. Se devo dirla tutta, secondo me lui è emerso quando faceva i duetti con Nicolò. Il pubblico si è accorto della sua bravura soprattutto quando stava vicino a Nicolò. Brillava di luce riflessa”. Dichiarazioni che non suonano come complimenti verso il giovane artista.

Capitolo eliminazione di Nicolò Filippucci. Ciò che è accaduto in semifinale ha innescato un polverone. Prolli pensava che il ragazzo avrebbe vinto almeno la categoria canto se non addirittura l’intero programma. “Lo trovo bravissimo e quindi sono d’accordo con chi protesta. Non l’ho capita questa mossa, sono rimasto basito. Immaginavo una finale con lui contro TrigNO. E secondo me avrebbe vinto Nicolò”, aggiunge Prolli.

Scetticismo anche sull’altra cantante finalista, vale a dire Antonia: “Non è che non mi piaccia. L’anno scorso ha vinto Sarah Toscano e non posso non fare il paragone. Diciamo che è brava, ma…”

Amici, Prolli su Emanuel Lo: “Mi sono chiesto se si fosse drogato”

Spostandosi sul fronte ballerini, Prolli rimarca subito che Daniele Doria lo conosce molto bene avendo studiato e lavorato con lui per molti anni. Sul giovane dichiara: “Penso che abbia tanto talento. È uno dei ballerini più versatili passati dalla scuola di Amici. Durante i guanti di sfida, ne è uscito sempre benissimo. Ricordiamoci che ha compiuto 18 anni pochi mesi fa, quindi pensa tra 6-7 anni cosa potrà diventare questo ballerino”.

Per quel che riguarda Francesco Fasano, ritiene che abbia un grande talento, ma che non abbia la versatilità di Doria. Affrontando tale tema ha rilasciato una dichiarazione molto forte su una presa di posizione dell’amico Emanuel Lo:

“Francesco è bravissimo, non lo metto in dubbio, però quando va fuori dalla comfort zone non brilla tanto. Quando Emanuel Lo, per esaltare Francesco, sosteneva che Daniele fosse anonimo, mi sono chiesto se si fosse drogato (ride, ndr). Conosco benissimo Emanuel, siamo anche amici, perciò gliel’ho scritto sotto a un post: “Ma che stai a di’?”. Lui mi ha risposto con uno smile, giustamente porta avanti la sua causa”.

Infine Alessia Pecchia, campionessa mondiale di balli latini. Su tale punto Prolli mette i puntini sulle ì, spiegando giustamente che non è corretto pensare che la giovane sia la migliore al mondo. Il coreografo rimarca che nel campo dei balli latino americani ci sono molti circuiti. “È come se fossero tante associazioni – spiega -. Ogni associazione fa una gara al suo interno e esce fuori il campione mondiale. Quindi il suo essere campionessa mondiale non la rende la ballerina più brava al mondo“.

Amici 24, “non abbiamo avuto la Giulia Stabile di turno”

Secondo Prolli, l’edizione di Amici 24 non è stata tra le più memorabili in quanto nessuno avrebbe fatto urlare un ‘wow’:

“Mi è piaciuta, ma l’ho trovata sottotono rispetto alla media generale. Con gli allievi di quest’anno mi è sembrato tutto già visto. Non c’è stata quella reazione di stupore: “Oddio, questo dove l’hanno preso?”. Sono bravi, per carità, ma non abbiamo avuto la Giulia Stabile di turno”.

Prolli sui prof e sulla giuria

Un marchio di fabbrica dello show sono le liti tra prof. Particolarmente accese quelle di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. “Ormai – afferma Prolli – è un ingrediente che non può mancare. A volte si espongono idee giuste, in altri casi mi sembrano assurde. Ci sono state delle uscite quest’anno che ho trovato fuori luogo”.

Giudizio estremamente positivo invece su Amadeus. Il coreografo lo ha trovato perfetto nella veste di giudice in quanto è “competente e, musicalmente parlando, è al passo con i tempi”. E ancora: “Sono stato a stretto contatto con lui quando ho lavorato a Sanremo con Fiorello. Devo dire che si è vista la differenza tra il cast creato da Amadeus e quello di Carlo Conti”.

Infine una stoccata avvelenata nei confronti di Elena D’Amario, altra new entry della giuria assieme ad ‘Ama’: “Secondo me non è così buona nella vita reale. Penso sia più critica di quanto non lo sia stata nella forma ufficiale della giurata. L’ho trovata un po’ buonista”.