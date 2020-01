Amici problemi in classe: Devil e Giulia contro tutti, sabato la verità

La scelta del nuovo caposquadra sta creando molte tensioni all’interno della squadra che era di Nyv

L’anno nuovo porta tensioni inaspettate tra gli allievi della scuola di Amici. La questione riguarda la scelta del nuovo caposquadra della squadra che un tempo era capitanata da Nyv. Ma andiamo con ordine. Gli ultimi atteggiamenti della cantante non sono piaciuti alla professoressa Anna Pettinelli che, in accordo con la produzione, ha proposto di togliere a Nyv il ruolo di caposquadra. La ragazza ha abbozzato ma tutto sommato ha accettato questa decisione. I problemi sono sorti nel momento delle candidature per sostituirla: si sono proposti Giulia e Devil Angelo. E una votazione che all’inizio sembrava destinata a essere poco più di una formalità si è trasformata in un momento di sfogo da parte degli allievi. Il più bersagliato è stato proprio Devil Angelo che ha ricevuto delle forti critiche da parte del cantante Francesco. Devil non ha preso per niente bene gli appunti mossi dal compagno di classe.

Francesco contro Devil: “Hai mancato di rispetto”

Motivo del contendere è stata l’esibizione dei ragazzi della scuola durante il concerto di Capodanno andato in onda su Canale 5. Secondo Francesco Devil si sarebbe comportato in maniera irrispettosa nei confronti dei suoi colleghi: avrebbe parlato in diretta quando invece il suo intervento non era previsto in scaletta. La cosa è stata vista come una mancanza di rispetto. Dice infatti Francesco: “Tu devi avere rispetto di non parlare a caso. Altrimenti parliamo tutti e non si capisce nulla. Una persona che fa così non è capace di fare il capitano. Punto”. Parole che Devil ha mal digerito e ha visto come un’accusa diretta nei suoi confronti: “Avete avuto la parte bella di me. Adesso prendetevi la parte brutta”. Lo scontro tra i due è stato molto acceso, con Devil che ha tirato in ballo la sua famiglia. Più confronto è stato uno scontro in cui sono venute fuori molte altre cose. Devil non si fida più di nessuno e pensa che nella scuola ci sia molta ipocrisia.

La votazione per caposquadra tra astensioni e una nuova candidatura

Dopo l’acceso diverbio tra Devil Angelo e Francesco, c’è stato anche un lungo chiarimento tra Giulia e Nyv sui metodi di gestione della squadra. Le posizioni delle due cantanti sembrano inconciliabili tanto che Nyv si è astenuta dalla prima votazione e ha proposto la candidatura di Federico. Il giovane ballerino ha raccolto però pochissime preferenze e l’ultima votazione ha incoronato Giulia Molino come nuovo caposquadra. La questione si chiude qui? Non perdete lo speciale del sabato con Amici in onda su Canale 5 in cui sicuramente si parlerà di quanto successo.