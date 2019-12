Capodanno su canale 5 con Amici, quando va in onda: le anticipazioni

Capodanno 2020: i ragazzi della scuola di Amici ospiti del grande evento trasmesso in diretta su Canale 5

Grandi notizie nella scuola di Amici. I ragazzi della scuola di Amici saranno infatti ospiti dell’evento condotto da Federica Panicucci e che verrà trasmesso la sera del 31 dicembre a partire dalla ore 21.00 in diretta su Canale 5. Ma non solo. Sarà possibile ascoltare lo show anche su Radio 105, Radio Subasio e Radionorba. Conduttrice della serata sarà Federica Panicucci, vera e propria mattatrice di questa manifestazione. La novità dov’è? Quest’anno ci saranno i ragazzi della scuola di Amici come super ospiti. Nyv, Gaia e compagni si esibiranno infatti in un’emozionante perfomance corale di canto e ballo. Abbiamo visto, nei daytime di questi giorni, che fervono i preparativi per l’esibizione: è la prima volta che hanno la possibilità di calcare un palco così prestigioso e di essere trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione.

Capodanno 2020: gli altri ospiti insieme ai ragazzi di Amici 19

Chi ci sarà sul palco dell’evento che si terrà a Bari la notte di Capodanno e che ci accompagnerà nel primo giorno del nuovo anno? Oltre ai ragazzi di Amici, saranno presenti moltissimi big della musica italiana insieme agli idoli della nuova generazione che stanno trionfando nell’ascolto in streaming. Spazio quindi a : Marianne Mirage, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Riki, Nek, Raf e Umberto Tozzi, Giordana Angi, Fabio Rovazzi, Vito Shade, Anna Tata e moti altri. Ad affiancare Federica Panicucci nella conduzione e nel backstage ci saranno gli speaker delle radio che trasmettono l’evento. Nella piazza di Bari, inoltre, si ballerà fino a tarda notte con il dj-set di Max Brigante con il suo Mamacita.

Capodanno 2020: come fare per vedere l’esibizione dei ragazzi di Amici

Per non perdere l’esibizione dei ragazzi di Amici 19 sul palco di Piazza Libertà a Bari, sarà necessario sintonizzarsi dalle ore 21.00 su Canale 5 oppure su una delle radio che trasmetterà l’evento in diretta. La serata è promossa da RadioMediaset in partnership con Radionorba. Tanta radio, tanta musica per salutare l’anno che verrà. Sperando che sia un anno fortunato per tutti i ragazzi della scuola di Amici.