Amici, prima serata: ecco gli eliminati e cosa non ha convinto

La prima puntata del serale di Amici è appena terminata. Tra regole nuove, sfide, esibizioni e momenti trash abbiamo assistito alle prime eliminazioni. Nello specifico si tratta di due eliminazioni. Asia De Figlio ha perso nello scontro diretto contro Luk3 e Francesco. Così la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso un membro del team. Ma la ballerina può consolarsi presto. Infatti Maria De Filippi le ha proposto di rientrare facendo parte del team dei ballerini professionisti. Un’occasione che, ovviamente, Asia ha preso al volo.

Per quanto riguarda la seconda eliminazione abbiamo assistito alla scontro tra i due peggiori della seconda e della terza manche. La ballerina Francesca Bosco è stata la peggiore della seconda manche e si è dovuta scontrare con Vybes che è stato invece il peggiore della terza manche. Quest’ultimo, Vybes, ha avuto la peggio ed è quindi il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici. Il discorso finale del cantante romano ha colpito tutti. Le parole legate ai suoi problemi e alle sue difficoltà che è riuscito a superare, grazie anche alla trasmissione, hanno lasciato un segno.

Amici, la giuria è piaciuta mentre i professori sono stati criticati

La giuria di questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi è risultata molto equilibrata. Cristiano Malgioglio, leggermente sottotono, ha lasciato ampio spazio agli altri due membri. Amadeus non ha deluso le aspettative. Ha commentato con cognizione le esibizioni ed ha empatizzato molto sia con il pubblico che con i ragazzi della scuola. Elena D’Amario non ha trattenuto le lacrime. La ballerina ha mostrato tutta la sua dolcezza ed emotività. Ma ha mantenuto la sua professionalità nei giudizi.

Chi non ha convinto invece sono stati i professori. Nello specifico Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I loro continui battibecchi sanno di artefatto e iniziano ad annoiare il pubblico. Oltretutto tolgono spazio alle esibizioni degli allievi e li deconcentrano. Certi teatrini studiati a tavolino non sortiscono più l’effetto sperato. Allo stesso modo le esibizioni della Celentano e della Pettinelli hanno esageratamente sfociato nel trash. Al punto tale che persino Maria De Filippi ha detto alla Celentano: “Sei una cialtrona!”. Dal momento che l’ex ballerina e maestra di Amici non ha saputo esibirsi sul palco di Amici. A questo punto aspettiamo di vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.