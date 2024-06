Amici, presto nuova versione senza Maria: chi la sostituisce (rumor)

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati di Mediaset. La conduttrice, difatti, è una vera e propria garanzia e le sue trasmissioni sono sempre molto amate e seguite. Nonostante ciò potrebbe non esserci lei alla conduzione della nuova versione del talent show. Stando ad alcune indiscrezioni, difatti, in autunno potrebbe andare in onda uno spin off di Amici condotto da Silvia Toffanin. Capiamo meglio di che cosa si tratta.

Lo spin off di Amici

Amici di Maria De Filippi è il talent più longevo di Mediaset e da sempre ottiene ottimi risultati in quanto a share. Proprio per tale motivo si è pensato ad uno spin off del programma che potrebbe andare in onda questo autunno. La notizia è stata diffusa da Tv Blog. A condurre la nuova versione non sarà Maria De Filippi ma, stando a quanto scritto, potrebbe essere un altro volto noto di Mediaset: Silvia Toffanin. Quest’ultima da sempre ospita a Verissimo i ragazzi di Amici, così come i professori ed i giudici del talent. Di conseguenza potrebbe essere una perfetta conduttrice per lo spin off, conoscendo già il format ed i suoi protagonisti.

Secondo quanto riportato su Tv Blog, la versione di Amici condotta da Toffanin dovrebbe vedere i talenti della scuola mariana mescolarsi a noti nomi del panorama musicale italiano. Il programma si pone l’obiettivo di far collaborare i ragazzi lanciati dal talent con grandi protagonisti della musica leggera, basandosi su duetti e su una fusione tra due mondi. La scelta di una nuova conduttrice non è casuale. E’ stata difatti proprio la De Filippi, stando alle indiscrezioni, a proporre Silvia Toffanin come sua sostituta. Maria è difatti molto impegnata con altri programmi, tra cui Uomini E Donne, Tu Si Que Vales e C’è Posta Per Te e, di conseguenza, non potrebbe seguire un ulteriore progetto.

Per il momento, comunque, si tratta di semplici rumors. Non resta quindi che aspettare dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset per capire se lo spin off di Amici andrà realmente in onda e sarà condotto da Silvia Toffanin così come si dice.