Amici, possibile primo concorrente: figlio di un noto regista! (rumor)

Manca ormai poco all’inizio della nuova edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. A breve conosceremo quindi i cantanti e ballerini che faranno parte della nuova classe. Tra questi, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche il figlio di un noto regista italiano. Scopriamo meglio di chi si tratta e qual è il suo talento.

Domenica 15 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Stiamo chiaramente parlando della fase pomeridiana del programma che precede il serale, nella quale verranno selezionati i cantanti ed i ballerini che vedremo poi sfidarsi il sabato sera. Tra i possibili allievi della classe del 2024 potrebbe esserci anche il figlio di un noto regista italiano. Stando ad alcune voci di corridoio, tra i concorrenti potremmo infatti vedere Ilan Muccino, secondogenito di Gabriele Muccino. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia, così come riportato anche da Novella 2000.

Ilan è difatti un cantante e, secondo quanto detto, avrebbe partecipato alle selezioni del talent show condotto da Maria De Filippi. Nel corso della prima puntata il ragazzo dovrebbe ottenere l’apprezzamento di uno degli insegnanti, ottenere la maglia ed entrare così ufficialmente nella scuola di Amici. A momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni. Non resta quindi che aspettare l’inizio del pomeridiano per scoprire se effettivamente Ilan prenderà parte al talent show di Canale 5.

Il figlio di Gabriele Muccino non è nuovo al mondo dello spettacolo. Oltre ad essere figlio d’arte, infatti, Ilan ha recitato in un film diretto proprio da suo padre, precisamente “Gli anni più belli”. Inoltre il cantante nel 2021 è quasi arrivato a partecipare a Sanremo giovani.

Gli insegnanti: chi vedremo e chi no

Quest’anno ci saranno alcune novità ad Amici di Maria De Filippi. Una di queste riguarda il cast degli insegnanti. Negli ultimi giorni, difatti, sono uscite diverse notizie in merito a chi rivedremo o meno nella prossima edizione. Per il momento potrebbe essere confermata soltanto la presenza di Lorella Cuccarini. Non dovrebbe esserci, invece, Raimondo Todaro. Dopo la sua esperienza come ballerino di Ballando Con Le Stelle, quindi, dovrebbe terminare anche quella come maestro nella scuola di Amici.