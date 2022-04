Amici, Pettinelli e Peparini: amori allievi, come sono visti nella scuola

Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono due delle professoresse della scuola di Amici, rispettivamente di ballo e di canto. Le due, in squadra insieme contro Rudy Zerbi – Alessandra Celentano e Raimondo Todaro – Lorella Cuccarini, hanno rilasciato una succosa intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Le insegnanti hanno discusso dell’attuale edizione del talent show e del loro modus operandi con gli alunni. Non sono mancate, c’era da aspettarselo, frecciatine ad alcuni colleghi e dei commenti sulle storie d’amore che sono sbocciate quest’anno tra i ragazzi.

Due degli alunni della squadra Peparini – Pettinelli, Albe e Dario, hanno intrapreso una relazione amorosa con due ragazze della scuola, rispettivamente Serena e Sissi, della squadra Cuccarini – Todaro. Le due maestre hanno commentato positivamente la nascita di love story tra i ragazzi. “Da sette mesi per le norme di sicurezza anti-Covid i concorrenti possono abbracciare solo gli altri ragazzi: penso sia normale volere una spalla. Sono convinta che l’amore, se sei un bravo artista, ti spinge a dare molto di più sul palco”, ha affermato la Pettinelli. La Peparini, della stessa linea di pensiero, non ha potuto non citare il fatto che lei stessa ha trovato l’amore all’interno della cornice del talent show condotto da Maria de Filippi. La 51enne è infatti legata ad Andreas Muller, ex ballerino di Amici:

“Io di fidanzamenti nella scuola sono l’ultima che che potrebbe parlare perché mi sono innamorata di un ex alunno. Non li condanno, anzi, la voglia di essere lì con chi ami è motivante”.

Per quanto riguarda le eliminazioni degli alunni della scuola, mentre la 51enne si è mostrata più tollerante, la 65enne speaker radiofonica ha confessato di reagire in malo modo:

“Io mi arrabbio come una bestia! Onestamente: non sono sempre d’accordo con le decisioni della giuria ma a un certo punto la gara va avanti e la rabbia te la tieni”.

Amici 21, Peparini: “Celentano? Fa sempre le solite moine”

Si può dire che Veronica Peparini e Anna Pettinelli siano le professoresse di Amici più vicine ai veri gusti dei giovani. La loro squadra, quest’anno, ha gareggiato con i cantanti Crytical e Albe e con i danzatori Alice, John Erik e Dario. Nella fase del serale, al momento, sono rimasti nella competizione solo Albe e Dario. Riguardo al numero ridotto di alunni che hanno ammesso nel loro team la Pettinelli ha dichiarato che si tratta di una strategia: “Se le altre squadre amano mettere i piedi in 20 scarpe con tanti alunni, noi indossiamo solo poche paia di lussuose décolleté. Non facciamo i guanti di sfida tra prof, noi facciamo i fatti”. A quanto pare quindi le due insegnanti preferiscono concentrarsi su pochi alunni alla volta. “L’anno scorso avevamo tre alunni e abbiamo vinto”, ha fatto eco la Peparini.

In questo momento, dopo la sesta puntata del serale di Amici andata in onda sabato 23 aprile 2022, la sfida del talent show è nel vivo in vista della finale del 14 maggio e gli animi dei professori si stanno sempre più scaldando. La Pettinelli e la Peparini hanno infatti lanciato velenose frecciatine ai danni della squadra Celentano – Zerbi. La ballerina 51enne, in particolare, si è scagliata contro la Celentano:

“Io a ragionare con lei mi sono rassegnata. Lo vedo solo io o lo notate anche voi che fa sempre le solite moine? Io ora lascio che i ragazzi si difendono da soli. Uno come Dario le tiene testa anche senza il mio aiuto…e ha 18 anni. Poi purtroppo passa per arrogante, ma io preferisco un giovane ballerino che non si fa sminuire invece di dire ‘sì maestra’ alle peggiori accuse”.

La speaker radiofonica, invece, ha avuto da ridire sull’atteggiamento di Zerbi: