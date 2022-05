Amici, perché Luigi Strangis a Domenica In ha fatto arrabbiare tutti

È polemica sull’intervento di Luigi Strangis a Domenica In. L’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi è stato ospite di Mara Venier nella puntata in onda su Rai Uno domenica 22 maggio 2022. Un’ospitate che ha fatto chiacchierare parecchio: tanti, troppi, i dettagli che hanno creato un vero e proprio caso che sta facendo discutere sui social network.

In primis la scelta di zia Mara di relegare Luigi di Amici al termine della puntata, la terzultima di questa edizione. Nessuna intervista profonda, neppure un accenno alla love story con Carola nata nel talent show di Mediaset. Giusto qualche complimento, la promozione dell’Ep appena uscito e l’esibizione di Tienimi stanotte, una delle hit dell’ex allievo di Maria De Filippi.

Troppo poco a detta dei fan di Strangis, che si aspettavano qualcosa in più e che si sono dovuti “sorbire”, come puntualizzato da più di qualcuno su Twitter, ore e ore di interviste altrui senza avere nulla di più dal proprio beniamino. Altri invece hanno criticato la Venier per la scelta di promuovere un programma della concorrenza, Amici appunto.

In realtà per zia Mara si è trattato di un gesto amichevole nei confronti di Maria De Filippi, una cara amica che l’ha aiutata più volte in un momento di difficoltà. Anche lo scorso anno la Venier ospitò a Domenica In Giulia Stabile e Sangiovanni, due degli ultimi talenti usciti da Amici. Pure quella volta non mancarono le critiche ma la conduttrice Rai si è detta semplicemente felice di dare visibilità a giovani talenti grazie al suo spazio televisivo.

A far discutere, inoltre, la scelta di invitare Luigi Strangis dopo quanto accaduto qualche settimana fa con Manuel Bortuzzo. Parecchi hanno definito il comportamento di Mara Venier decisamente incoerente. La veneziana aveva cancellato all’ultimo l’intervista con l’ex nuotatore perché il giorno prima era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Lo stesso ha fatto Luigi che però, al contrario di Bortuzzo, non è stato rimosso a poche ore dalla diretta.

Come replicherà Mara Venier a tutte queste critiche? Nel frattempo la 71enne è stata confermata per la prossima edizione di Domenica In: ormai la trasmissione è un grande successo per la rete, capace di appassionare ogni domenica circa tre milioni di telespettatori.