Amici, Peparini vuota il sacco sull’addio: i rapporti con Maria oggi

Veronica Peparini svela perché è andata via da Amici di Maria De Filippi. L’ex professoressa di ballo del celebre talent show di Canale 5 non fa più parte del cast e sono tanti i telespettatori che in questi mesi si stanno chiedendo il motivo di questa scelta. Ebbene, come si era già intuito, non si tratta di una decisione presa dalla sorella del noto coreografo Giuliano Peparini. Si è trattata, invece, di una scelta presa dal programma televisivo. A svelare i motivi che hanno portato a questo rottura improvvisa ci pensa la stessa Veronica, in una nuova intervista sul settimanale Nuovo.

Al posto di Peparini ad Amici c’è attualmente Emanuel Lo, per cui esprime parole positive oggi. Ma qual è la verità sul suo addio alla cattedra del talent show? Senza fare troppi giri di parole, la compagna di Andreas Muller preferisce chiarire la situazione. Scendendo nel dettaglio, è sicura che dietro la decisione presa dal talent show non ci sia alcuna motivazione particolare. A spingere gli autori a sostituirla con Emanuel sarebbe stata la voglia di portare una ventata d’aria nuova all’interno della scuola e dello studio di Canale 5.

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. […] Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”

Queste le parole di Veronica Peparini sul suo addio ad Amici. Non si nasconde e ammette di essere rimasta male di fronte alla scelta presa dagli autori del programma. Ha fatto parte del cast dei professori di ballo per molti anni. Precisamente, è approdata nel talent show di Maria De Filippi nell’anno 2013. Da allora ha sempre rivestito questo ruolo al fianco di Alessandra Celentano. Nel tempo, altri professori hanno affiancato le due storiche insegnanti.

Mentre la Celentano continua a essere un volto fisso del programma, per la Peparini il discorso è ormai cambiato. Lei stessa ammette in questa intervista che non vedersi seduta dietro la famosa cattedra le fa provare “davvero un effetto strano”, siccome rivestiva “un ruolo importante”. Come già anticipato, esprime un pensiero positivo su Emanuel Lo.

Scendendo nel dettaglio, descrive il suo collega come “un buon professionista nel suo campo”. Detto ciò, Veronica ci tiene a precisare di essere rimasta in buonissimi rapporti con Maria, a cui non può che riservare dei grandi ringraziamenti. Non è la prima volta che la coreografa si dice grata all’opportunità che la conduttrice le ha riservato all’interno del suo programma, a lei e al suo compagno Andreas Muller, che nelle scorse settimane ha anche detto la sua.