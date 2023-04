Era il 2011 quando Gerardo Pulli ha fatto il suo ingresso nella scuola di “Amici” come allievo prediletto di Mara Maionchi, aggiundicandosi la vittoria della categoria canto nella super finale tenutasi all’Arena di Verona nel lontano 2012. Dopo l’improvviso e inaspettato successo, il cantautore è sparito dai radar e non si erano avute più notizie di lui. Un risvolto totalmente diverso da quello del vincitore della categoria danza di quell’edizione, ovvero Giuseppe Giofrè, il quale, dopo aver intrapreso una carriera di successo in America, è tornato in Italia in qualità di giudice proprio ad “Amici”. A distanza di undici anni, però, Gerardo è tornato a far parlare di se rilasciando un’intervista nel format Youtube “Gin Talkin”, in cui ha annunciato l’uscita del suo primo vero disco “San Michele/Arkangelo”, contente brani scritti negli ultimi quattro/cinque anni. Ma cosa ha fatto in tutti questi anni?

Il 31enne ha ricordato di quando firmò un contratto con una casa discografica dopo l’esperienza ad Amici, che però finì per far scadere poiché spariva dalla circolazione per non farsi trovare. “Se dovevo fare una cosa prendevo tempo. Mi si era creato un senso di inappartenenza nei confronti di me stesso. Non trovavo più motivo per fare quello che facevo. Ero l’antagonista di me stesso e sabotavo quello che facevo”, ha detto. Addirittura, l’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha svelato di aver finto di essere un’altra persona pur di scappare da quel vortice in cui si trovava:

Mi sono anche finto un altro. Se è vero che ho truffato il mio produttore per mesi fingendomi un manager italo danese? Sì. Se è vero che ho fatto il traslocatore fingendomi rumeno? Sì. Ho anche fatto l’Uber driver. Quando mi sono finto manager facevo le chiamate con il produttore e lui era entrato più in sintonia che ‘il manager’ che con il vero me. Però era scorretto perché io sentivo quello che lui pensava di me. Avevo due telefoni con più sim. Io non l’ho fatto per prendere in giro il produttore. Parlavo con la voce più bassa per non farmi riconoscere.

Gerardo Pulli: I problemi economici dopo Amici

Da lì, più o meno un anno dopo la vittoria ad Amici, è partito un periodo di forte smarrimento, in cui ha continuato a nutrirsi di musica, ascoltando a ripetizione dischi, ma senza riuscire a trovare la voglia e la creatività per scrivere. Questo blocco è andato avanti per anni, portandolo anche ad affrontare problemi economici: “Avevo finito tutti i soldi di Amici, tutto quello che avevo guadagnato l’avevo speso. Ero arrivato a – 400 Euro in banca. Poi ho chiuso il conto portando i contanti”.

Dopodiché, finalmente è arrivata la svolta. A Gerardo è arrivata un offerta per cominciare a scrivere per altri artisti. Nonostante non cantasse più, a partire dal 2017 ha cominciato a mettere la sua firma a diverse canzoni di cantanti molto importanti del panorama italiano: Emma, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, Gaia, Giusy Ferreri. “Mi hanno anche fatto altre proposte, ma non mi sentivo motivato”, ha anche aggiunto. In maniera graduale, è tornata la voglia di scrivere e finalmente dopo anni è riuscito a completare il suo primo vero lavoro discografico: “Adesso sto per far uscire un album. In generale ora faccio tutte cose che mi piacciono. Il disco sarà doppio, con due titoli, San Michele e Arkangelo”.