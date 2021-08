Amici, parla Maria De Filippi: cosa dice ai nuovi allievi, metodo “protezione”

La moglie di Maurizio Costanzo spiega come accoglie i nuovi talenti e cosa gli dice per proteggerli dalla notorietà improvvisa

Amici è l’unico talent show televisivo che da vent’anni non solo miete successo a livello di ascolti assoluti e di share ma continua pure a sfornare talenti che puntualmente rimangono sulla cresta dell’onda per anni nel mercato musicale e nell’ambito della danza. Stefano De Martino, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Andreas Muller, Sangiovanni, Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo, Irama etc etc sono tutti ‘figli artistici’ di Maria De Filippi. E proprio la conduttrice pavese, in una recente intervista rilasciata a TvMia, ha spiegato qualche retroscena relativo ai segreti del suo programma.

Innanzi tutto la moglie di Maurizio Costanzo ha una sorta di ‘metodo protezione’ che applica non appena incontra i nuovi allievi del talent show. Lei, che il successo lo padroneggia da anni, sa bene che un’ondata repentina di popolarità e notorietà, specialmente per ragazzi giovanissimi, può essere un boomerang. Da zero a dieci in tempi record può infatti ‘bruciare’ la carriera delle giovani promesse. Per questo, non appena gli artisti in erba mettono piede nella scuola in onda su Canale Cinque, Maria si dà da fare con consigli e spiegazioni.

“Apparire in tv – ha raccontato la De Filippi – può creare confusione nella mente di un ragazzo ed io cerco di proteggerli soprattutto dalla conseguenze della notorietà improvvisa. Ed è giusto che io dia un po’ di spiegazioni e protezione a chi si sente confuso.” Quindi i giovani possono fin da subito contare su una guida espertissima, stimata e acuta, che non li lascia sprovvisti di preziose dritte.

Spazio poi a una ventata di umiltà. Quando viene chiesto alla pavese se si rende conto di essere una delle più grandi talent scout degli ultimi due decenni, lei cerca di togliersi ogni merito anche se è palese che molti successi dei giovani di Amici sono farina del suo sacco: “Non lo sono. Io ho semplicemente avuto la fortuna di poter fare trasmissioni come Amici che durano da tanto tempo. E credo sia normale che in tutto questo tempo nel programma si siano susseguiti ragazzi con un grande talento poi riconosciuto.”

Intanto fervono i preparativi per la nuova stagione della trasmissione che partirà con anticipo rispetto agli altri anni. Infatti decollerà già nel mese di settembre. Tra insegnanti e giudici ci sarà una rivoluzione: Arisa non farà più parte del team. Lorella Cuccarini si sposterà al canto, mentre alla danza dovrebbe arrivare Raimondo Todaro. Anche Stefano De Martino, per impegni professionali con altre emittenti, non sarà più della squadra. Potrebbe essere sostituito in giuria da Elodie.