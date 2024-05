Amici, parla il papà di Sarah: “Una scena mi ha lasciato di sasso”

Sarah Toscano è sicuramente una delle protagoniste della 23esima edizione di Amici. Partita un po’ in sordina, la 18enne è riuscita a farsi sempre più spazio tra i suoi compagni, lasciando in molti a bocca aperta. Inizialmente, infatti, erano in pochi a credere che avrebbe fatto strada, aspettandosi che venisse eliminata già nelle prime puntate del pomeridiano. Ma, in realtà, Sarah ha finito per avere una crescita pazzesca, arrivando, per ora, fino alla sesta puntata del Serale.

Non solo, la cantante sta pian piano sorpassando i favoriti di quest’edizione, come Holden, Mida e Petit. Il suo ultimo singolo, “Sexy amore magica”, ha registrato il debutto più riuscito tra gli allievi sulle piattaforme di streaming, classificandosi secondo solo a Holden. Inoltre, sui profili social di Amici, i suoi video stanno raggiungendo un numero di likes e visualizzazioni inaspettate, superando quelli dei suoi compagni. A questo punto, i telespettatori tifano sempre di più per una finale con Sarah e, chissà, magari anche in una sua vittoria. Alla luce di tutto ciò, il padre della giovane, Marco Toscano, ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv, dove ha parlato del percorso della figlia ad Amici.

Il signor Marco ha confessato di essere molto contento per Sarah, ma, allo stesso tempo, anche preoccupato. “Ho paura che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione”, ha detto, precisando che Sarah continuerà comunque con il suo percorso di studi, prima prendendo il diploma e poi con l’università.

L’apprensione di Marco arriva da un precedente simile avvenuto nella vita di Sarah. Difatti, quest’ultima, appassionata di tennis, ha avuto una crisi dopo aver capito di non poter giocare in maniera agonistica: “È successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli”. Tornando, poi, a parlare di Amici, il signor Marco ha dichiarato di essere rimasto abbastanza scocciato nel vedere una scena in televisione con sua figlia e un altro allievo, Holy Francisco:

Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco, mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo. “Sta crescendo”, mi ha detto mia moglie. Ed è proprio vero…

Ricordiamo che Holy Francisco e Sarah si sono frequentati all’inizio di quest’edizione di Amici, prima dell’eliminazione del cantante a dicembre. Da quel momento, nessuno dei due ha più fatto riferimento all’altro, suggerendo che la loro relazione potrebbe essersi conclusa. Bisognerà attendere l’uscita della Toscano da Amici per capire la vera natura del rapporto tra i due ragazzi.