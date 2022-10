By

Alessandra Celentano è ormai un pilastro di Amici di Maria De Filippi. Passano gli anni, passano le edizioni ma la nipote del mitico Adriano resta ben salda alla cattedra del programma di Canale 5. L’ex ballerina, oggi insegnante e coreografa, è professoressa del talent show da tempo, più precisamente dal 2003.

In diciannove anni la Celentano è stata al centro di polemiche, litigi, discussioni, scandali eppure il suo posto ad Amici non è mai stato messo in discussione. Alessandra ha instaurato un legame molto forte con la padrona di casa Maria De Filippi e piace molto anche al marito della conduttrice, Maurizio Costanzo.

Proprio il giornalista ha elogiato Alessandra Celentano sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica sul mondo della tv:

“A me Alessandra Celentano piace proprio perché dà importanti insegnamenti di vita”

Maurizio Costanzo è consapevole della durezza dell’insegnante di Amici ma ha ribadito che a volte tutto questo è necessario per formare gli allievi alle difficoltà della vita e di un lavoro che è tutt’altro che semplice. Un mestiere, quello nel mondo della danza e più in generale dello spettacolo, dove rifiuti e fallimenti sono praticamente all’ordine del giorno.

A detta di Maurizio Costanzo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – gli insegnanti di danza di Amici 22 – formano un bel trio che sicuramente lascerà il segno in questa edizione che è già molto seguita su Canale 5. Il pomeridiano, in onda nel weekend, è grado di battere puntualmente la rivale Domenica In di Mara Venier su Rai Uno.

Le dichiarazioni di Raimondo Todaro

Di recente Raimondo Todaro ha parlato del suo rapporto con Alessandra Celentano. Spesso i due litigano davanti alle telecamere di Amici ma poi dietro le quinte hanno un ottimo legame. A ribadirlo proprio l’ex insegnante di Ballando con le Stelle, che ha precisato di stimare molto la collega, che ha il camerino accanto al suo.

Raimondo Todaro ha inoltre smentito i recenti gossip circa il suo legame con Emanuel Lo. Secondo qualcuno tra i due non scorrerebbe buon sangue da tempo. L’ex pupillo di Milly Carlucci ha categoricamente negato tutto, assicurando di non aver mai conosciuto il collega prima dell’incontro nella Scuola di Maria De Filippi.