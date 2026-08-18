Amici, Opi è tornato a fare l’imbianchino perché gli servivano 100 euro: le rivelazioni del cantante

Opi, al secolo Simone Opini, dopo essere stato uno degli allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è tornato a fare l’imbianchino, con orgoglio. Lo ha raccontato lo stesso cantante a Lorella Cuccarini, nel podcast Dimmi di te. Il 24enne originario di Bonate Sopra, comune in provincia di Bergamo, ha spiegato che una settimana dopo la conclusione della sua esperienza nel popolare talent di Canale 5 era già con il pennello in mano ad aiutare papà. Motivo? Gli servivano 100 euro per comprare l’autotune da usare nei live e quindi si è messo all’opera per guadagnare rapidamente il denaro di cui aveva bisogno, rimboccandosi le maniche nel vero senso della parola.

Opi è tornato a fare l’imbianchino dopo Amici: così ha acquistato l’autotune

“Dico una cosa senza vergognarmene e ne vado molto fiero. Sono tornato a fare l’imbianchino una settimana dopo il programma perché mi servivano 100 euro per comprare l’autotune da portarmi ai live”, ha rivelato a Lorella Cuccarini. Il cantante si è chiesto come potesse racimolare velocemente i soldi per acquistare lo strumento musicale e si è dato una risposta celere: “Mi sono detto: “Come faccio a prendermeli?”. Era il modo più veloce e poi ho dato una mano anche a papà perché sta lavorando gli ultimi anni prima di andare in pensione”.

Il 24enne bergamasco, nel programma, è riuscito ad accedere alla fase Serale. Ma vi è rimasto poco: è stato eliminato nella prima puntata. Tuttavia non si è lasciato abbattere e continua a impegnarsi per provare a sfondare nel mondo della musica. A sostenerlo c’è anche il padre. “Papà è contento, mi ha detto: “Non smettere, vai avanti e studia””, ha confidato il giovane artista.

Le parole su Anna Pettinelli: “Dovevo ascoltarla”

Con Lorella Cuccarini ha anche parlato del suo complesso rapporto ad Amici con la professoressa Anna Pettinelli. Con la speaker radiofonica ha avuto diversi scontri dialettici. Ora che il suo percorso nel talent è terminato, ha fatto dietrofront, ammettendo che avrebbe dovuto dare maggiore ascolto all’insegnante. Nonostante i botta e risposta, conserva di lei bei ricordi. Infatti non vede l’ora di poterla incontrare di nuovo:

“Sembravamo marito e moglie che litigano, però mi è piaciuto tanto avere un rapporto con lei così, se riguardo le clip qualche risata me la faccio, ma tante volte avrei dovuto ascoltare, invece ho sempre cercato di fare di testa mia. Ha fatto una grande battaglia per portarmi al serale. Non vedo l’ora di rivederla”.

Le parole di stima di Opi per Emiliano

L’esperienza ad Amici lo ha fatto crescere sia a livello musicale sia a livello umano. Opi ha raccontato che prima di entrare nella scuola non aveva quasi mai passato del tempo con i suoi coetanei perché spesso frequentava ragazzi più grandi. Nella trasmissione si è invece confrontato con molti giovani della sua stessa età. Anzi, anche con alcuni di qualche anno in meno. E qualcuno lo ha sorpreso positivamente:

“Non mi aspettavo che uno come Emiliano potesse aiutarmi a crescere. L’occhio di un ragazzino di sedici anni mi è servito. Se penso a me di sedici anni dico: “Wow avrei voluto essere come lui”, perché lui ha una gran determinazione, è sempre bello inquadrato, lavora un sacco e infatti mi sono trovato veramente bene con lui, ma anche con altri ragazzi della scuola”.

Quando gli è stato chiesto che cosa pensano i suoi colleghi di lavoro del suo sogno di diventare un cantante professionista, Opi ha così risposto: “Cosa dicono? Prima nulla, perché io questa cosa della musica l’ho sempre tenuta nascosta. Non ne ho mai parlato troppo. Poi vabbè, quando capitava che staccavo dal lavoro per andare a fare i provini a Roma, logicamente due domande se le son fatte”.

“Però c’è un sacco di entusiasmo anche da parte loro, anche da parte della mia città, anche se non ho mai avuto un riscontro dalle mie parti. Diciamo che a Bergamo non è che ci sia una grande scena musicale”, ha concluso. Nel frattempo il 24enne ha pubblicato Borderline, il suo primo ep.