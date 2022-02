Amici, nuovo infortunio per Giulia Stabile? Braccio fasciato, le foto

Nuovo infortunio per Giulia Stabile? La ballerina sta preoccupando i suoi fan dopo essere apparsa su Instagram con un braccio fasciato. Non si sa cosa possa essere successo, in realtà, ma è molto probabile se non certo che non parteciperà alla puntata in onda domani. Oggi si registra Amici 21, dopo una settimana di pausa, e Giulia potrebbe essere comunque presente in altri ruoli. I suoi fan non vedono l’ora di vederla danzare quando dimostra una coreografia che poi esegue un allievo, ma lei compare anche a fine puntata per il concorso Oreo. Gli allievi si sfidano a duello nel corso delle settimane e sui social Oreo il pubblico sceglie chi mandare avanti. A spiegare chi si sfida durante i daytime è proprio Giulia, che poi in puntata rivela il vincitore della sfida.

Insomma questo potrà farlo, perché dovrà solo parlare, ma sul vederla danzare potrebbe essere complicato. Non si hanno notizie in merito all’infortunio alla mano di Giulia Stabile. La fasciatura infatti sembrerebbe interessare più il polso e la mano, a giudicare dalla posizione della stessa. Sperando non sia gesso, tra l’altro. Potrebbe trattarsi di una cosa da niente così come di una frattura, al momento. Certo è che si spera riuscirà a recuperare in tempo per il Serale di Amici. Forse se ne saprà di più proprio grazie alla registrazione di oggi, in onda domani. Solo qualche settimana fa, inoltre, Giulia aveva fatto sapere di aver combinato qualche danno ma di essersi subito sopposta alle cure del medico per recuperare in fretta.

La foto di Giulia Stabile con la fasciatura è arrivata dal profilo Instagram di Rudy Zerbi. I due hanno seguito insieme il Festival di Sanremo 2022 e hanno supportato Sangiovanni in ogni modo possibile. E a proposito di Sanremo, su Twitter c’è qualche fan che spera in un’assenza di Giulia nella registrazione di oggi e non per l’infortunio. Perché mai allora sperare di non vederla domani ad Amici? Semplice, perché magari potrebbe raggiungere Sangiovanni a Sanremo e supportarlo nella serata finale del festival. Sangio al momento è in quinta posizione nella classifica generale, ma stasera ci sarà di nuovo il televoto e non è da escludere che possa raggiungere il podio.