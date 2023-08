Amici, Nunzio e Cosmary: lui furioso spiega cosa sta succedendo

Aria di crisi tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Lei, che ha ottenuto di recente il ruolo di Velina a Striscia la Notizia, pare sia molto arrabbiata con il ballerino di latino americano. Per questo, nelle scorse ore, Nunzio si è recato sotto casa sua per farle una sorpresa. Ma dopo questo bellissimo gesto, ecco che sono spuntati fuori dei gossip che parlano addirittura di tradimenti da parte di lei. Per tale motivo, il ballerino ha deciso di parlare e spiegare cosa sta succedendo.

Facendo il punto della situazione, gli ultimi indizi sui social network hanno fatto ipotizzare che Nunzio e Cosmary si siano lasciati. Dopo mesi trascorsi a condividere sui social network foto che li ritraggono insieme, felici e innamorati, improvvisamente la coppia è sparita. Sono trascorsi dei giorni e Nunzio si è fatto vivo su Instagram scrivendo: “Il mio unico errore è stato amarti al punto di annullare me stesso”.

Una frase che ha confermato le ipotesi sulla crisi. Lui stesso ha riacceso, nelle scorse ore, le speranze dei fan condividendo su Instagram le immagini della sorpresa fatta a Cosmary per riconquistarla. Il ballerino inizialmente si trovava in macchina, con Ti scatterò una foto, di Tiziano Ferro, come sottofondo musicale. Dopo di che, è possibile vederlo arrivare a destinazione, sotto casa della Fasanelli.

Qui ha mostrato uno striscione con la scritta: “Io e te tre metri sopra il cielo”. Inoltre, ha aggiunto dei fuochi d’artificio. Ma di Cosmary nessuna traccia. Infatti, lui stesso spiega in queste ore che la ballerina non si trovava a casa in quel momento. E proprio perché non ha potuto assistere a questo momento, Nunzio ha deciso di condividere tutto sui social.

Nel frattempo, però, è spuntata fuori l’indiscrezione che Cosmay avrebbe lasciato Nunzio per un’altra persona. Tale scoop non è passato inosservato a Stancampiano, che ha deciso subito di replicare. Attraverso le Stories di Instagram, il ballerino ha smentito prontamente l’indiscrezione, apparendo abbastanza infastidito:

“Voglio dire che ho letto una sola notizia e mi ha mandato in tilt. Tralasciando chi ha pubblicato la notizia e chi è la fonte, non so chi tu sia. Io le bombe le ho sparate, ma tu le hai in testa. Ci vuole tanto di intelligenza per capire… Quel ragazzo si è fatto 700 km, è andato a sparare le bombe sotto casa sua, le ha portato un cartellone e ha subito un tradimento? Che genio! Lo potevano mettere nella Casa di Carta questo. Cambia lavoro che ancora sei in tempo, ma subito”

Dunque, Nunzio smentisce categoricamente che la crisi sia arrivata per un tradimento di Cosmary. Lui stesso ha precisato: “Non sono che ci appartengono, non sono cose che appartengono ai nostri valori e alla nostra educazione, sono cose di cui vergognarsi”. Detto questo, il ballerino ha replicato alle accuse spiegando cos’è accaduto davvero con la Fasanelli:

“Io e Cosmary abbiamo litigato. Ho voluto condividere quel gesto d’amore perché quando ho fatto le bombe lei non stava in casa. Lo so, ho sbagliato luogo, ogni tanto perdo colpi anche io. L’ho pubblicato su Instagram per farglielo arrivare, non per creare hype. Non sono un personaggio che ha bisogno di hype. I personaggi che hanno bisogno di hype sono quelli che se non creano dinamiche non vanno avanti. Io sono un ballerino, ho un talento e le persone, se mi seguono, lo fanno per quello, non perché creo dinamiche”

Nunzio ha fatto poi presente che condivide le foto con la sua fidanzata, come un qualsiasi ragazzo. Per lui questo non significa che stia strumentalizzando la situazione. In effetti, il ballerino siciliano è libero di condividere qualunque cosa, anche ciò che riguarda la sua relazione con la Velina di Striscia la Notizia.

Ha spiegato di aver condiviso sui social la sorpresa fatta a Cosmary perché crede che sia un bellissimo messaggio. Ha fatto così riferimento a tutte quelle brutte notizie che si sentono ogni giorno. Crede, invece, che il suo sia un bel messaggio per tutti i giovani, compreso lui. “Quindi semmai c’è da fare chapeau”, ha concluso arrabbiato il ballerino.

Intanto, da parte di Cosmary continua a regnare il silenzio. Non si sa, dunque, se abbia apprezzato a sorpresa di Nunzio oppure no. Lui l’ha definita “la mia fidanzata”, quindi sembra effettivamente che la loro si sia solo una crisi passeggera.