Amici, è rottura tra Nunzio e Cosmary: non è finita bene, parla lui

Tira una brutta aria, anzi bruttissima su Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi che hanno avviato una love story una volta terminato il programma di Canale Cinque. Più che brutta aria sarebbe arrivata la rottura della relazione. Difficile interpretare in modo diverso ciò che il danzatore ha scritto nelle scorse ore in una Story Instagram. “Il mio unico errore è stato quello di amarti al punto di annullare me stesso”, ha chiosato Stancampiano. Il nome della Fasanelli non viene menzionato, ma è difficile credere che un simile messaggio non sia di una persona rimasta profondamente delusa da un legame sentimentale sfumato.

D’altra parte, con il senno di poi, qualche avvisaglia che tra la velina di Striscia la Notizia e il ballerino qualcosa non andasse la si poteva intuire spulciando gli account social dei due. Nelle ultime settimane non hanno postato alcun contenuto di coppia, il che fa aumentare ancor più le possibilità che la love story sia appunto evaporata come neve al sole.

Per chi non lo ricordasse, tra i due ragazzi l’amore sbocciò non nel programma di Canale Cinque, ma a riflettori spenti, quando entrambi terminarono i rispettivi percorsi nel talent show più popolare d’Italia. Anche perché, a gioco in corso, la Fasanelli aveva manifestato un debole per Alex. Con quest’ultimo non accade nulla e,a sorpresa, dopo l’esperienza di Amici lei e Nunzio si conobbero più approfonditamente ed uscirono allo scoperto

Da allora si sono mostrati sempre assieme, seguiti anche da una nutrita schiera di fan social che hanno tifato per il loro amore. Quegli stessi fan che adesso si stanno chiedendo cosa sia accaduto e perché Stancampiano, oltre ad aver lasciato presupporre che la relazione è giunta al capolinea, avrebbe pure il dente avvelenato per come la storia si è conclusa.

Scandire che il proprio errore è stato di annullarsi suona come una recriminazione d’amore tutt’altro che velata. Al momento Cosmary non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda, optando per il silenzio. Anche Nunzio, dopo il messaggio telegrafico digitato tra le sue Stories, non ha aggiunto altro.