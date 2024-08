Amici, Niveo e Rita si sono lasciati: crac d’amore, parla la ballerina

Certi amori non finiscono, altri invece sì, come quello vissuto da Niveo, al secolo Marco Fasano, e Rita Pompili. I due ragazzi sono diventati famosi a livello televisivo per aver partecipato all’edizione 2022/23 di Amici di Maria De Filippi. E proprio nel talent show di Canale Cinque si erano avvicinati sentimentalmente , dando avvio ad una romantica love story durata oltre un anno, fino a pochi giorni fa. Ad annunciare la rottura è stata la ballerina, attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram. Per il momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’epilogo della relazione.

“Visto che siete stati tutti parte della nostra storia fin dall’inizio, credo sia giusto comunicarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto conservo sentimento di stima e affetto”. Così Rita Pompili ha reso noto che il rapporto sentimentale con Niveo si è interrotto. Ha preferito non raccontare altri dettagli circa la rottura. Il fatto però che abbia tenuto a sottolineare che continuerà ad avere stima e affetto per l’ex fidanzato spinge a credere che il crac d’amore non sia stato traumatico o dettato da gravi mancanze di rispetto.

Come poc’anzi accennato, Niveo ha optato per il silenzio. Per il momento il cantante tiene la bocca cucitissima. Sulla rottura annunciata da Rita non ha infatti scandito una sola parola. Dopo la conclusione di Amici, sia lui sia lei hanno vissuto la relazione senza esporsi troppo e con riservatezza. La scorsa estate il cantante aveva spiegato che con la Pompili era molto felice e che c’era supporto reciproco. Inoltre aveva aggiunto che con la fidanzata aveva in serbo diversi progetti per il futuro. Di recente, invece, il loro progetto di vita è giunto al capolinea.

Galeotto fu Amici…

Rita e Niveo si sono incontrati per la prima volta tra i banchi di Amici, nella stagione iniziata a settembre 2022 e conclusasi nella primavera 2023 con la vittoria di Angelina Mango. Fin da subito si è capito che tra i due c’era del feeling. E infatti dall’amicizia ‘speciale’, la danzatrice e il cantante sono passati in fretta alla love story. Una passione che è bruciata per più di un anno per poi sopirsi. Nei giorni scorsi si è chiusa la relazione, ognuno per la sua strada.